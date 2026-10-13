NASA“毅力号”火星车自2021年抵达火星以来已行驶45.2公里，创下地球以外天体表面所有移动载具的行驶里程纪录。TimesLIVE报道。

这台汽车大小的六轮设备超过了“机遇号”火星车此前保持的纪录；“机遇号”在2004年至2018年间于火星行驶了45公里。这两台火星车的行驶距离也超过了任何月球车。

探索杰泽罗陨石坑

“毅力号”在火星北半球的杰泽罗陨石坑工作。据信，数十亿年前该地区曾被水淹没，并拥有一个湖泊。这台设备在穿越陨石坑西缘附近被称为拉克德沙姆的地形、前往伊杜比地区时达到了这一纪录。

NASA位于加利福尼亚州的喷气推进实验室的“毅力号”和“好奇号”火星车项目经理斯蒂芬·李表示，“毅力号”的工程系统和仪器状况极佳，备用系统仍可使用。对所有系统的评估显示，该设备可运行至2030年代，并且可能更久。

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自主导航

NASA将火星车成功的很大一部分归功于AutoNav自主导航系统。据李介绍，该设备90%的移动无需人工干预。“毅力号”拍摄前方地形的立体图像，生成三维软件地图，并自主选择通往指定地点的最安全路线。

高速Vision Compute Element协处理器可实现近乎持续的图像处理，并运行自主驾驶软件。此前的火星车必须在路线的每一段前停下来处理数据。

最初的任务计划规定行驶20公里。NASA最近将探索陨石坑边缘的任务延长至约2028年底。李表示，“毅力号”基于钚的供电系统运行符合预期，并拥有可供多年使用的有效能源储备。

李称，“毅力号”最重要的成果是去年发现的潜在生物特征——可能表明远古微生物生命存在的迹象。它是在一块红色岩石中发现的；这块岩石可能形成于32亿至38亿年前，位于一条曾为杰泽罗陨石坑内古代湖泊供水的河道中。

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