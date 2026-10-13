Марсоход NASA Perseverance преодолел 45,2 км с момента прибытия на Марс в 2021 году, установив рекорд пробега среди всех транспортных средств, передвигавшихся по поверхности небесных тел за пределами Земли. Об этом сообщает TimesLIVE.

Шестиколёсный аппарат размером с автомобиль превзошёл предыдущий рекорд марсохода Opportunity, который в 2004–2018 годах преодолел по Марсу 45 км. Оба марсохода также проехали больше, чем любой луноход.

Исследование кратера Езеро

Perseverance работает в кратере Езеро в северном полушарии Марса. Считается, что миллиарды лет назад этот регион был затоплен водой и в нём находилось озеро. Рекордного показателя аппарат достиг, двигаясь к району Идуби через местность возле западного края кратера, называемую Лак-де-Шарм.

По словам руководителя проектов марсоходов Perseverance и Curiosity Стивена Ли из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, инженерные системы и приборы Perseverance находятся в отличном состоянии, а резервные системы остаются доступными. Оценка всех систем показала, что аппарат может работать до 2030-х годов и, вероятно, дольше.

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Автономная навигация

NASA связывает значительную часть успеха марсохода с автономной навигационной системой AutoNav. По данным Ли, 90% перемещений аппарата выполняются без вмешательства людей. Perseverance делает стереоснимки местности впереди, создаёт трёхмерную программную карту и самостоятельно выбирает самый безопасный маршрут к заданной точке.

Быстрый сопроцессор Vision Compute Element позволяет почти непрерывно обрабатывать изображения и запускать программное обеспечение автономного движения. Предыдущим марсоходам приходилось останавливаться перед каждым участком маршрута, чтобы обработать данные.

Первоначальный план миссии предусматривал путь в 20 км. NASA недавно продлило миссию по исследованию края кратера примерно до конца 2028 года. По словам Ли, система питания Perseverance на основе плутония работает в соответствии с ожиданиями и имеет запас полезной энергии на многие годы.

Самым значимым результатом Perseverance Ли назвал обнаруженную в прошлом году потенциальную биосигнатуру — возможный признак древней микробной жизни. Её нашли в красноватой породе, которая, вероятно, сформировалась 3,2–3,8 млрд лет назад в русле реки, питавшей древнее озеро в кратере Езеро.

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