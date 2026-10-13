Łazik NASA Perseverance pokonał 45,2 km od chwili przybycia na Marsa w 2021 roku, ustanawiając rekord przebiegu wśród wszystkich pojazdów poruszających się po powierzchniach ciał niebieskich poza Ziemią. Informuje o tym TimesLIVE.

Sześciokołowy pojazd wielkości samochodu pobił poprzedni rekord łazika Opportunity, który w latach 2004–2018 pokonał na Marsie 45 km. Oba łaziki przejechały również więcej niż jakikolwiek łazik księżycowy.

Badanie krateru Jezero

Perseverance działa w kraterze Jezero na północnej półkuli Marsa. Uważa się, że miliardy lat temu region ten był zalany wodą i znajdowało się tam jezioro. Rekordowy wynik pojazd osiągnął, przemieszczając się w kierunku obszaru Idubi przez teren w pobliżu zachodniej krawędzi krateru, nazywany Lac de Charmes.

Według Stephena Lee, kierownika projektów łazików Perseverance i Curiosity w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Kalifornii, systemy inżynieryjne i instrumenty Perseverance są w doskonałym stanie, a systemy zapasowe pozostają dostępne. Ocena wszystkich systemów wykazała, że pojazd może działać do lat 30. XXI wieku i prawdopodobnie dłużej.

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Autonomiczna nawigacja

NASA wiąże znaczną część sukcesu łazika z autonomicznym systemem nawigacji AutoNav. Według Lee 90% przemieszczeń pojazdu odbywa się bez ingerencji ludzi. Perseverance wykonuje stereoskopowe zdjęcia terenu przed sobą, tworzy trójwymiarową mapę programową i samodzielnie wybiera najbezpieczniejszą trasę do wyznaczonego punktu.

Szybki koprocesor Vision Compute Element umożliwia niemal ciągłe przetwarzanie obrazów i uruchamianie oprogramowania autonomicznej jazdy. Poprzednie łaziki musiały zatrzymywać się przed każdym odcinkiem trasy, aby przetworzyć dane.

Początkowy plan misji zakładał pokonanie 20 km. NASA niedawno przedłużyła misję badającą krawędź krateru mniej więcej do końca 2028 roku. Według Lee system zasilania Perseverance oparty na plutonie działa zgodnie z oczekiwaniami i ma zapas użytecznej energii na wiele lat.

Lee za najważniejszy wynik Perseverance uznał odkrytą w ubiegłym roku potencjalną biosygnaturę — możliwą oznakę dawnego życia mikrobiologicznego. Znaleziono ją w czerwonawej skale, która prawdopodobnie uformowała się 3,2–3,8 mld lat temu w korycie rzeki zasilającej dawne jezioro w kraterze Jezero.

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