Anthropic公司的研究人员表示，小型人工智能模型可能在数月内变得足够强大，能够在家庭和小型企业的物联网设备上自主复制。具体包括智能电视、冰箱、烤箱和割草机，它们进行此类传播将不需要数据中心。

半岛电视台报道了该公司团队的发现。Anthropic的报告指出，当前模型尚未展示出能够在测试中使用的智能电视上可靠地自我复制的能力。与此同时，研究人员认为，到2026年底，可能会出现兼具足够紧凑性和能力、可实现这一目标的模型。

去中心化传播的风险

测试了多种美国和中国开发模型的Anthropic团队指出，由于缺乏中央节点，这种人工智能将难以被关闭。数据中心可能是人工智能蠕虫显而易见的高价值目标，但接入互联网的家用设备也可能拥有足以进行自我复制的计算资源。

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研究人员威廉·周和丹尼尔·弗里曼认为，家庭和小型企业中的物联网设备可能成为此类攻击的首批目标，因为它们连接互联网，且历来只有最低限度的防护。他们表示，轻量级人工智能代理可能比人类攻击者更愿意投入精力，去攻陷全球物联网计算资源中的很大一部分。

专家评估及公司的其他声明

路易斯维尔大学人工智能和网络安全专家罗曼·V·扬波尔斯基称这些发现意义重大。他指出，与传统恶意软件不同，人工智能蠕虫可能能够分析陌生设备、在失败后改变方法，并在没有人类操作员的情况下传播。同时，扬波尔斯基强调，这目前并不构成生存性威胁。

Anthropic还报告了在应对蒸馏攻击方面的进展——即未经授权使用先进模型来训练更便宜、能力更弱的系统。该公司表示，已采取的措施使非法数据提取减少了90–99%。

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