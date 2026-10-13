美国初创公司Character.AI开发用于交流和角色扮演场景的聊天机器人，已在美国申请Chapter 11破产保护。该公司希望出售其资产，迪士尼将成为主要竞标方，The Verge报道称。

Character.AI在新闻稿和博客文章中表示，破产程序应有助于推动公司及其资产的出售。这家初创公司指出，过去一年中，它一直试图在面临重大法律、监管和运营困难的情况下维持并改善业务。

拟议出售的条款

Character.AI在破产申请中估计，其负债为5000万至1亿美元。迪士尼将作为该初创公司资产的主要竞标方：其报价将为其他潜在买家设定基准水平。

根据拟议交易条款，迪士尼将为部分未具体说明的资产支付2000万美元。该公司还必须通过让其已聘用的前Character.AI员工参与其中来提供过渡支持，并将获得对未具体说明的知识产权的非独占许可。

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人员变动与服务运营

迪士尼在任命Character.AI前首席执行官卡兰迪普·阿南德为首席技术官后加入了这一进程。阿南德领导Character.AI略超过一年，并在此期间负责推动公司向微短剧转型。

迪士尼此前曾抱怨，Character.AI允许创建包含该公司角色的未经授权聊天机器人，因此损害了其品牌并使用了其知识产权。迪士尼还预计Character.AI的部分技术团队将加入该公司。

Character.AI预计将在11月底或12月初完成出售程序。在此之前，平台服务，包括付费订阅，预计将继续运营。同时，该公司警告称，如果未收到可接受的报价，平台将被关闭。

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