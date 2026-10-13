Американский стартап Character.AI, создающий чат-ботов для общения и ролевых сценариев, подал в США заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11. Компания хочет провести продажу своих активов, а Disney должна стать главным участником торгов, сообщает The Verge.

В пресс-релизе и публикации в блоге Character.AI заявила, что процедура банкротства должна облегчить продажу компании и ее активов. Стартап отметил, что в течение последнего года пытался поддерживать и улучшать бизнес в условиях значительных юридических, регуляторных и операционных трудностей.

Условия предлагаемой продажи

В заявлении о банкротстве Character.AI оценила свои обязательства в сумму от 50 млн до 100 млн долларов. Disney должна выступить главным участником торгов за активы стартапа: ее предложение установит базовый уровень для других потенциальных покупателей.

По условиям предлагаемой сделки Disney должна заплатить 20 млн долларов за часть неуточненных активов. Компания также должна оказать поддержку в период перехода, привлекая бывших сотрудников Character.AI, которых уже наняла, и получит неисключительную лицензию на неуточненную интеллектуальную собственность.

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Кадровые изменения и работа сервиса

Disney присоединилась к процессу после назначения бывшего генерального директора Character.AI Карандепа Ананда техническим директором. Ананд возглавлял Character.AI чуть более года и в этот период руководил переходом компании к микродрамам.

Disney ранее жаловалась, что Character.AI вредит ее бренду и использует интеллектуальную собственность, позволяя создавать несанкционированных чат-ботов с персонажами компании. Disney также ожидает, что к ней присоединится часть технической команды Character.AI.

Character.AI рассчитывает завершить процесс продажи в конце ноября или начале декабря. До этого времени сервисы платформы, включая платные подписки, должны продолжить работу. В то же время компания предупредила, что платформа будет свернута, если не поступит приемлемое предложение.

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