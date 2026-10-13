Amerykański startup Character.AI, tworzący chatboty do komunikacji i scenariuszy odgrywania ról, złożył w USA wniosek o ochronę przed upadłością w trybie Chapter 11. Firma chce sprzedać swoje aktywa, a Disney ma zostać głównym oferentem, informuje The Verge.

W komunikacie prasowym i wpisie na blogu Character.AI oświadczyła, że postępowanie upadłościowe ma ułatwić sprzedaż firmy i jej aktywów. Startup zaznaczył, że w ciągu ostatniego roku starał się utrzymać i poprawić działalność w warunkach znacznych trudności prawnych, regulacyjnych i operacyjnych.

Warunki proponowanej sprzedaży

We wniosku upadłościowym Character.AI oszacowała swoje zobowiązania na od 50 mln do 100 mln dolarów. Disney ma wystąpić jako główny oferent aktywów startupu: jego propozycja wyznaczy poziom bazowy dla innych potencjalnych nabywców.

Zgodnie z warunkami proponowanej umowy Disney ma zapłacić 20 mln dolarów za część nieokreślonych aktywów. Firma ma także zapewnić wsparcie w okresie przejściowym, angażując byłych pracowników Character.AI, których już zatrudniła, oraz otrzyma niewyłączną licencję na nieokreśloną własność intelektualną.

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Zmiany kadrowe i działanie usług

Disney dołączył do procesu po powołaniu byłego dyrektora generalnego Character.AI, Karandeepa Ananda, na stanowisko dyrektora ds. technologii. Anand kierował Character.AI przez nieco ponad rok i w tym okresie nadzorował przejście firmy na mikrodramaty.

Disney wcześniej skarżył się, że Character.AI szkodzi jego marce i wykorzystuje własność intelektualną, umożliwiając tworzenie nieautoryzowanych chatbotów z postaciami firmy. Disney spodziewa się również, że dołączy do niego część zespołu technicznego Character.AI.

Character.AI oczekuje zakończenia procesu sprzedaży pod koniec listopada lub na początku grudnia. Do tego czasu usługi platformy, w tym płatne subskrypcje, mają nadal działać. Jednocześnie firma ostrzegła, że platforma zostanie zamknięta, jeśli nie wpłynie akceptowalna oferta.

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