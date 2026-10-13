Американський стартап Character.AI, що створює чатботів для спілкування та рольових сценаріїв, подав у США заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11. Компанія хоче провести продаж своїх активів, а Disney має стати головним учасником торгів, повідомляє The Verge.

У пресрелізі та дописі в блозі Character.AI заявила, що процедура банкрутства має полегшити продаж компанії та її активів. Стартап зазначив, що протягом останнього року намагався підтримувати та покращувати бізнес в умовах значних юридичних, регуляторних і операційних труднощів.

Умови запропонованого продажу

У заяві про банкрутство Character.AI оцінила свої зобов’язання у суму від 50 млн до 100 млн доларів. Disney має виступити головним учасником торгів за активи стартапу: її пропозиція встановить базовий рівень для інших потенційних покупців.

За умовами запропонованої угоди Disney має заплатити 20 млн доларів за частину неуточнених активів. Компанія також повинна надати підтримку під час переходу, залучивши колишніх працівників Character.AI, яких уже найняла, та отримає невиключну ліцензію на неуточнену інтелектуальну власність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кадрові зміни та робота сервісу

Disney долучилася до процесу після призначення колишнього генерального директора Character.AI Карандіпа Ананда технічним директором. Ананд очолював Character.AI трохи більш як рік і в цей період керував переходом компанії до мікродрам.

Disney раніше скаржилася, що Character.AI шкодить її бренду та використовує інтелектуальну власність, дозволяючи створювати несанкціонованих чатботів із персонажами компанії. Disney також очікує, що до неї приєднається частина технічної команди Character.AI.

Character.AI розраховує завершити процес продажу наприкінці листопада або на початку грудня. До того часу сервіси платформи, зокрема платні підписки, мають продовжити роботу. Водночас компанія попередила, що платформу згорнуть, якщо не надійде прийнятна пропозиція.

Читай нас у