SpaceXSI宣布推出统一的X Subscription，根据所选套餐整合了对Grok、Grok Bot、Cursor和X Premium服务的访问权限。Engadget报道称，该公司此前名为SpaceXAI，其负责人埃隆·马斯克宣布了更名。

面向个人用户的套餐

基础版Plus套餐每月8美元。该套餐提供对Grok Chat、Voice、Imagine和Build、Grok API以及用于编程的Cursor的访问权限。它还包括X Premium功能，特别是徽章、信息流中更少的广告、创作者工具和扩展分析功能。

每月30美元的Premium套餐还包括Grok Bot、最新的Grok模型、通过Grok创建图像和视频，以及更快的聊天回复。该套餐中的Cursor用户将可以使用代码托管、云端代理和自动化功能。X则提供无广告浏览信息流和锁定心仪昵称的功能。

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扩展访问权限和企业套餐

每月100美元的Super套餐包含Plus和Premium功能，并在高负载时段提供对Grok模型的优先访问权限。最昂贵的Ultra套餐每月200美元，提供对所有产品和模型的最早访问权限，使用限额也是Plus的20倍。

Premium、Super和Ultra套餐也向团队开放。企业客户可从SpaceXSI获得定制套餐。

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