Компания SpaceXSI объявила о единой подписке X Subscription, которая в зависимости от выбранного тарифа объединяет доступ к сервисам Grok, Grok Bot, Cursor и X Premium. Как сообщает Engadget, ранее компания называлась SpaceXAI, а ее руководитель Илон Маск заявил о переименовании.

Тарифы для индивидуальных пользователей

Базовый тариф Plus стоит 8 долларов в месяц. Он предусматривает доступ к Grok Chat, Voice, Imagine и Build, API Grok и Cursor для программирования. В него также входят возможности X Premium, в частности значок, меньшее количество рекламы в ленте, инструменты для авторов и расширенная аналитика.

Тариф Premium за 30 долларов в месяц дополнительно включает Grok Bot, последние модели Grok, создание изображений и видео через Grok, а также более быстрые ответы в чате. Пользователи Cursor в этом пакете получат доступ к хостингу кода, облачным агентам и автоматизациям. В X предусмотрены просмотр ленты без рекламы и возможность закрепить желаемый никнейм.

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Расширенный доступ и корпоративные планы

План Super за 100 долларов в месяц содержит функции Plus и Premium и предоставляет приоритетный доступ к моделям Grok в часы наибольшей нагрузки. Самый дорогой тариф Ultra за 200 долларов в месяц предлагает самый ранний доступ ко всем продуктам и моделям, а также лимит использования, в 20 раз превышающий Plus.

Тарифы Premium, Super и Ultra также доступны командам. Корпоративные клиенты могут получить индивидуальные планы от SpaceXSI.

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