SpaceXSI оголосила про єдину підписку для Grok і Cursor — Engadget

Компанія SpaceXSI оголосила про єдину підписку X Subscription, яка залежно від обраного тарифу поєднує доступ до сервісів Grok, Grok Bot, Cursor і X Premium. Як повідомляє Engadget, компанія раніше мала назву SpaceXAI, а її керівник Ілон Маск заявив про перейменування.

Тарифи для індивідуальних користувачів

Базовий тариф Plus коштує 8 доларів на місяць. Він передбачає доступ до Grok Chat, Voice, Imagine і Build, API Grok та Cursor для програмування. До нього також входять можливості X Premium, зокрема позначка, менша кількість реклами у стрічці, інструменти для авторів і розширена аналітика.

Тариф Premium за 30 доларів на місяць додатково включає Grok Bot, останні моделі Grok, створення зображень і відео через Grok, а також швидші відповіді в чаті. Користувачі Cursor у цьому пакеті матимуть доступ до хостингу коду, хмарних агентів та автоматизацій. У X передбачено перегляд стрічки без реклами й можливість закріпити бажаний нікнейм.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розширений доступ і корпоративні плани

План Super за 100 доларів на місяць містить функції Plus і Premium та надає пріоритетний доступ до моделей Grok у години найбільшого навантаження. Найдорожчий тариф Ultra за 200 доларів на місяць пропонує найраніший доступ до всіх продуктів і моделей, а також ліміт використання, у 20 разів більший за Plus.

Тарифи Premium, Super та Ultra також доступні командам. Корпоративні клієнти можуть отримати індивідуальні плани від SpaceXSI.

Читай нас у