Firma SpaceXSI ogłosiła jednolitą subskrypcję X Subscription, która w zależności od wybranego planu łączy dostęp do usług Grok, Grok Bot, Cursor i X Premium. Jak podaje Engadget, firma wcześniej nazywała się SpaceXAI, a jej szef Elon Musk ogłosił zmianę nazwy.

Plany dla użytkowników indywidualnych

Podstawowy plan Plus kosztuje 8 dolarów miesięcznie. Zapewnia dostęp do Grok Chat, Voice, Imagine i Build, API Grok oraz Cursor do programowania. Obejmuje również funkcje X Premium, w tym odznakę, mniejszą liczbę reklam w kanale, narzędzia dla twórców i rozszerzoną analitykę.

Plan Premium za 30 dolarów miesięcznie dodatkowo obejmuje Grok Bot, najnowsze modele Grok, tworzenie obrazów i filmów za pomocą Grok oraz szybsze odpowiedzi na czacie. Użytkownicy Cursor w tym pakiecie otrzymają dostęp do hostingu kodu, agentów chmurowych i automatyzacji. W X przewidziano przeglądanie kanału bez reklam oraz możliwość zarezerwowania wybranego pseudonimu.

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Rozszerzony dostęp i plany korporacyjne

Plan Super za 100 dolarów miesięcznie obejmuje funkcje Plus i Premium oraz zapewnia priorytetowy dostęp do modeli Grok w godzinach największego obciążenia. Najdroższy plan Ultra za 200 dolarów miesięcznie oferuje najwcześniejszy dostęp do wszystkich produktów i modeli, a także limit użycia 20 razy wyższy niż w Plus.

Plany Premium, Super i Ultra są również dostępne dla zespołów. Klienci korporacyjni mogą otrzymać indywidualne plany od SpaceXSI.

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