В Южной Корее на следующей неделе начнет работу специальный офис по вопросам политики в сфере полупроводников. Он должен ускорить крупные инвестиции в производство чипов и усилить конкурентоспособность отрасли на фоне соперничества США, Китая и Японии за передовые микросхемы, сообщает Korea Herald.

Координация инвестиций

Офис на уровне генерального директора создадут в структуре Министерства торговли, промышленности и энергетики. Кабинет министров одобрил реорганизацию во вторник. Новая структура будет отвечать за политику в сфере полупроводников, координацию масштабных инвестиций и реализацию нового закона о поддержке отрасли.

Одним из приоритетов станет поддержка производственных кластеров, в которые Samsung Electronics и SK hynix, как ожидается, совокупно вложат 800 трлн вон, или около 595,5 млрд долларов. Речь идет об объектах в столичном регионе Сеула и на юго-западе страны.

Инфраструктура и закон

Офис, предварительно названный Офисом поддержки инноваций и роста полупроводниковой промышленности, объединит три подразделения. Они будут заниматься политикой в сфере чипов, конкурентоспособностью передовых полупроводников, а также цепочками поставок материалов, компонентов и оборудования.

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Структура также будет координировать развитие инфраструктуры для крупных полупроводниковых комплексов, в частности вопросы электроснабжения, водоснабжения, транспорта и экологических разрешений, которые могут задерживать строительство и запуск производства. Отдельное внимание уделят планируемому кластеру на юго-западе Южной Кореи, призванному диверсифицировать производство за пределами традиционных центров возле Сеула.

Офис будет следить за выполнением специального закона об укреплении и поддержке конкурентоспособности полупроводниковой промышленности. В частности, он будет готовить национальную стратегию конкурентоспособности, обеспечивать работу комитета высокого уровня и определять стратегические полупроводниковые кластеры. Законодательство создает основу для инвестиционных стимулов, инфраструктурных проектов, исследований, подготовки кадров и безопасности цепочек поставок.

Министр промышленности Ким Чон Гван заявил, что полупроводники являются важным звеном поставок для всех отраслей, включая искусственный интеллект, автомобилестроение и производство бытовой техники. По его словам, новый офис будет поддерживать корпоративные инвестиции и технологические инновации.

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