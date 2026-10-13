W Korei Południowej w przyszłym tygodniu rozpocznie działalność specjalne biuro ds. polityki półprzewodnikowej. Ma ono przyspieszyć duże inwestycje w produkcję chipów i wzmocnić konkurencyjność branży w obliczu rywalizacji Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii o zaawansowane układy scalone — informuje Korea Herald.

Koordynacja inwestycji

Biuro na poziomie dyrektora generalnego zostanie utworzone w strukturze Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii. Gabinet ministrów zatwierdził reorganizację we wtorek. Nowa struktura będzie odpowiadać za politykę w dziedzinie półprzewodników, koordynację inwestycji na dużą skalę oraz wdrażanie nowej ustawy wspierającej branżę.

Jednym z priorytetów będzie wsparcie klastrów produkcyjnych, w które Samsung Electronics i SK hynix mają łącznie zainwestować 800 bln wonów, czyli około 595,5 mld dolarów. Chodzi o obiekty w stołecznym regionie Seulu i na południowym zachodzie kraju.

Infrastruktura i ustawa

Biuro, wstępnie nazwane Biurem Wsparcia Innowacji i Wzrostu Przemysłu Półprzewodnikowego, połączy trzy jednostki. Będą one zajmować się polityką dotyczącą chipów, konkurencyjnością zaawansowanych półprzewodników oraz łańcuchami dostaw materiałów, komponentów i sprzętu.

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Struktura będzie również koordynować rozwój infrastruktury dla dużych kompleksów półprzewodnikowych, w tym kwestie dostaw energii elektrycznej i wody, transportu oraz pozwoleń środowiskowych, które mogą opóźniać budowę i rozpoczęcie produkcji. Szczególną uwagę poświęci się planowanemu klastrowi w południowo-zachodniej Korei Południowej, mającemu zdywersyfikować produkcję poza tradycyjnymi ośrodkami w pobliżu Seulu.

Biuro będzie monitorować wdrażanie specjalnej ustawy o wzmocnieniu i wsparciu konkurencyjności przemysłu półprzewodnikowego. W szczególności będzie przygotowywać krajową strategię konkurencyjności, zapewniać funkcjonowanie komitetu wysokiego szczebla oraz wyznaczać strategiczne klastry półprzewodnikowe. Ustawodawstwo tworzy podstawę dla zachęt inwestycyjnych, projektów infrastrukturalnych, badań, szkolenia kadr i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Minister przemysłu Kim Jong-gwan oświadczył, że półprzewodniki są ważnym ogniwem dostaw dla wszystkich branż, w tym sztucznej inteligencji, przemysłu motoryzacyjnego i produkcji sprzętu AGD. Jak powiedział, nowe biuro będzie wspierać inwestycje przedsiębiorstw i innowacje technologiczne.

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