Apple zaprezentowało zaktualizowaną przystawkę Apple TV 4K z obsługą Siri AI, mikrofonami dalekiego zasięgu i nowym pilotem. Urządzenie będzie kosztować 299 dolarów, przedsprzedaż zostanie otwarta 13 października, a model trafi do sprzedaży 13 listopada, informuje Engadget. To o 100 dolarów więcej niż cena początkowa poprzedniej wersji Apple TV 4K.

Siri bez pilota

Apple dodało do przystawki mikrofony dalekiego zasięgu, co pozwoli zwracać się do Siri bez używania pilota. Asystent głosowy będzie pomagał w wyszukiwaniu treści i odpowiadał na ogólne pytania, wyświetlając odpowiedzi w rogu ekranu, aby nie zasłaniać wideo.

Urządzenie będzie także wykorzystywać informacje z iPhone'a. W szczególności użytkownik będzie mógł poprosić o odtworzenie programu, o którym napisano mu w wiadomości, a Apple TV 4K ma rozpoznać właściwą treść.

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Znajdowanie pilota i cztery HomePody

Zaktualizowany pilot będzie można znaleźć za pomocą Siri: akcesorium odtworzy sygnał dźwiękowy. Do jego wyszukania nadal będzie też dostępna funkcja Find My.

Nowe Apple TV 4K będzie obsługiwać konfigurację dźwięku przestrzennego z czterema głośnikami HomePod. Wcześniej można było podłączyć tylko dwa głośniki w parze stereo. W nowej konfiguracji można użyć czterech HomePodów drugiej generacji, czterech HomePod mini 2 albo po dwóch głośników każdego typu.

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