Apple推出支持Siri AI的Apple TV 4K，售价299美元——Engadget

Apple推出了更新版Apple TV 4K机顶盒，支持Siri AI，配备远场麦克风和新遥控器。据Engadget报道，该设备售价299美元，10月13日开放预订，11月13日上市。这比上一代Apple TV 4K的起售价高出100美元。

无需遥控器即可使用Siri

Apple在机顶盒中加入了远场麦克风，用户无需使用遥控器即可唤起Siri。语音助手将帮助搜索内容并回答一般问题，同时在屏幕角落显示答案，以免遮挡视频。

该设备还将使用iPhone中的信息。具体而言，用户可以要求播放别人通过消息向其提到的节目，而Apple TV 4K应能识别所需内容。

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查找遥控器和四台HomePod

更新后的遥控器可通过Siri查找：该配件会发出声音提示。Find My功能也将继续可用于查找遥控器。

新的Apple TV 4K将支持由四台HomePod扬声器组成的环绕声配置。此前只能连接两台扬声器组成一对立体声扬声器。新配置可使用四台第二代HomePod、四台HomePod mini 2，或每种各两台扬声器。

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