法国云计算公司Scaleway计划在瑞典建设一台采用AMD芯片、用于人工智能工作的超级计算机。这将是该公司在法国以外的首个此类基础设施。该项目于10月13日在巴黎举行的Scaleway年度人工智能会议上宣布，Channel NewsAsia报道。

面向欧洲企业的计算能力

Scaleway表示，新系统将成为欧洲首台基于AMD、面向商业用途的超级计算机。公司计划向初创企业、人工智能领域公司以及来自欧洲大陆不同国家的企业提供访问权限。

该系统将采用AMD Instinct MI355X图形加速器。AMD将其开发为英伟达Blackwell产品线的替代方案，目前全球相当大一部分人工智能计算基础设施运行在后者之上。

开放软件

AMD指出，该项目将通过Instinct加速器和开放的ROCm软件生态系统，扩大欧洲客户对人工智能基础设施的选择。这一软件支持常用的人工智能开发工具，这些工具也可以与英伟达芯片配合运行。与此同时，英伟达的CUDA软件平台是专有的，且仅适用于其自身硬件。

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AMD芯片已被用于欧洲的科研超级计算机，其中包括芬兰的LUMI。美国云计算公司Oracle和Vultr也向欧洲客户提供AMD芯片的租用访问服务。

为何选择瑞典

Scaleway解释称，选择瑞典主要是因为该国以低碳电力为主，以及其人工智能行业的发展。今年5月，该公司通过与电信运营商Tele2达成协议进入瑞典市场，以销售云服务和人工智能服务。

这台超级计算机将由法国公司Bull组装和维护。服务器将由Giga Computing供应，网络设备由HPE供应，数据存储系统由VAST Data供应，冷却液由Motul供应。

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