Francuska firma chmurowa Scaleway planuje zbudować w Szwecji superkomputer do pracy ze sztuczną inteligencją oparty na chipach AMD. Będzie to pierwsza infrastruktura tego typu firmy poza Francją. Projekt ogłoszono 13 października podczas dorocznej konferencji Scaleway poświęconej AI w Paryżu, informuje Channel NewsAsia.

Obliczenia dla europejskich firm

Scaleway oświadczyła, że nowy system będzie pierwszym w Europie superkomputerem opartym na AMD, przeznaczonym do użytku komercyjnego. Dostęp do niego ma zostać zapewniony startupom, firmom z sektora AI oraz przedsiębiorstwom z różnych krajów kontynentu.

System będzie działać na akceleratorach graficznych AMD Instinct MI355X. Zostały one opracowane przez AMD jako alternatywa dla linii Blackwell firmy Nvidia, na której obecnie działa znaczna część światowej infrastruktury obliczeń w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Otwarte oprogramowanie

AMD wskazało, że projekt poszerzy wybór infrastruktury AI dla europejskich klientów dzięki akceleratorom Instinct i otwartemu ekosystemowi oprogramowania ROCm. Oprogramowanie to obsługuje powszechnie używane narzędzia do tworzenia AI, które mogą również działać z chipami Nvidia. Jednocześnie platforma programowa CUDA firmy Nvidia jest własnościowa i przeznaczona wyłącznie dla jej sprzętu.

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Chipy AMD są już wykorzystywane w europejskich superkomputerach do badań naukowych, w tym w fińskim LUMI. Amerykańskie firmy chmurowe Oracle i Vultr również zapewniają europejskim klientom dostęp do chipów AMD w wynajmie.

Dlaczego wybrano Szwecję

Scaleway wyjaśniła wybór Szwecji przede wszystkim niskoemisyjną energią elektryczną oraz rozwojem sektora AI w tym kraju. W maju firma weszła na szwedzki rynek, zawierając umowę z operatorem telekomunikacyjnym Tele2 na sprzedaż usług chmurowych i usług AI.

Superkomputer będzie montowany i serwisowany przez francuską firmę Bull. Serwery dostarczy Giga Computing, sprzęt sieciowy — HPE, systemy przechowywania danych — VAST Data, a płyn chłodzący — Motul.

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