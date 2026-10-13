Французская облачная компания Scaleway планирует построить в Швеции суперкомпьютер для работы с искусственным интеллектом на чипах AMD. Это будет первая инфраструктура компании такого типа за пределами Франции. О проекте объявили 13 октября на ежегодной конференции Scaleway, посвящённой ИИ, в Париже, сообщает Channel NewsAsia.

Вычисления для европейских компаний

Scaleway заявила, что новая система станет первым в Европе суперкомпьютером на базе AMD, предназначенным для коммерческого использования. Доступ к нему планируют предоставить стартапам, компаниям в сфере ИИ и бизнесу из разных стран континента.

Система будет работать на графических ускорителях AMD Instinct MI355X. Их разработала AMD как альтернативу линейке Blackwell от Nvidia, на которой сейчас работает значительная часть мировой инфраструктуры для вычислений в сфере искусственного интеллекта.

Открытое программное обеспечение

В AMD отметили, что проект расширит выбор ИИ-инфраструктуры для европейских клиентов благодаря ускорителям Instinct и открытой программной экосистеме ROCm. Это программное обеспечение поддерживает распространённые инструменты разработки ИИ, которые также могут работать с чипами Nvidia. В то же время программная платформа CUDA от Nvidia является проприетарной и предназначена только для её оборудования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Чипы AMD уже используются в европейских суперкомпьютерах для научных исследований, в частности в финском LUMI. Американские облачные компании Oracle и Vultr также предоставляют европейским клиентам доступ к чипам AMD в аренду.

Почему выбрали Швецию

Scaleway объяснила выбор Швеции преимущественно низкоуглеродной электроэнергией и развитием сектора ИИ в стране. В мае компания вышла на шведский рынок, заключив соглашение с телекоммуникационным оператором Tele2 о продаже облачных сервисов и услуг для ИИ.

Суперкомпьютер будет собирать и обслуживать французская компания Bull. Серверы поставит Giga Computing, сетевое оборудование — HPE, системы хранения данных — VAST Data, а жидкость для охлаждения — Motul.

Читай нас в