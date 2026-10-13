Apple представила обновлённую приставку Apple TV 4K с поддержкой Siri AI, микрофонами дальнего действия и новым пультом дистанционного управления. Устройство будет стоить $299, предзаказ откроют 13 октября, а в продажу модель поступит 13 ноября, сообщает Engadget. Это на $100 больше стартовой цены предыдущей версии Apple TV 4K.

Siri без пульта

Apple добавила в приставку микрофоны дальнего действия, что позволит обращаться к Siri без использования пульта. Голосовой ассистент будет помогать искать контент и отвечать на общие вопросы, выводя ответы в углу экрана, чтобы не перекрывать видео.

Устройство также будет использовать информацию с iPhone. В частности, пользователь сможет попросить воспроизвести шоу, о котором ему написали в сообщении, а Apple TV 4K должна определить нужный контент.

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Поиск пульта и четыре HomePod

Обновлённый пульт можно будет найти через Siri: аксессуар будет воспроизводить звуковой сигнал. Для его поиска также останется доступной функция Find My.

Новая Apple TV 4K будет поддерживать конфигурацию объёмного звука с четырьмя колонками HomePod. Ранее можно было подключить только две колонки в стереопаре. Для новой конфигурации можно использовать четыре HomePod второго поколения, четыре HomePod mini 2 или по две колонки каждого типа.

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