В США первая леди Мелания Трамп объявила о запуске Presidential Super Intelligence Challenge — конкурса для учащихся на 2027 год, который ранее проводился под названием Presidential Artificial Intelligence Challenge. Как сообщает The Hill, о старте второго ежегодного конкурса она заявила в видеообращении.

Проекты для сообществ

Участники конкурса должны подготовить проекты, связанные с изучением, разработкой или использованием методов либо инструментов суперинтеллекта для решения проблем своих сообществ. Педагоги в рамках инициативы сосредоточатся на творческих подходах к преподаванию или применению технологий суперинтеллекта в обучении от детского сада до 12-го класса.

Мелания Трамп заявила, что инициатива должна дать детям знания, инструменты и возможности для воплощения их идей. По ее словам, в первом конкурсе в прошлом году приняли участие более 20 тысяч учащихся от детского сада до 12-го класса со всей страны.

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Новое название для ИИ

Конкурс переименовали в соответствии с позицией президента Дональда Трампа, который предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом, или SI. В сентябре он заявил, что слово «искусственный» создает впечатление ненастоящего интеллекта, а перед подписанием распоряжения сказал, что термин SI впредь будет использоваться во всех официальных документах США.

Школы, которые присоединятся к конкурсу, получат возможность получить знак отличия First Lady Seal of SI Readiness. По сообщению офиса первой леди, им будут отмечать учреждения, которые принимают содержательные меры для подготовки учащихся и педагогов к пониманию, использованию и ответственному применению суперинтеллекта.

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