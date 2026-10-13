在美国，第一夫人梅拉尼娅·特朗普宣布启动面向2027年的学生竞赛“总统超级智能挑战赛”（Presidential Super Intelligence Challenge），该赛事此前名为“总统人工智能挑战赛”（Presidential Artificial Intelligence Challenge）。据《国会山报》报道，她在视频讲话中宣布第二届年度竞赛启动。

面向社区的项目

竞赛参与者必须准备与研究、开发或使用超级智能的方法或工具相关的项目，以解决所在社区的问题。作为该倡议的一部分，教育工作者将重点关注从幼儿园到12年级教学中采用创造性方法，或在教学中应用超级智能技术。

梅拉尼娅·特朗普表示，该倡议旨在为儿童提供实现其创意所需的知识、工具和机会。她说，去年首届竞赛有来自全国各地、从幼儿园到12年级的逾2万名学生参加。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人工智能的新名称

该竞赛根据总统唐纳德·特朗普的立场更名。特朗普曾提议将人工智能称为超级智能，即SI。9月，他表示，“人工”一词会让人觉得这不是真实的智能；在签署一项行政命令之前，他还表示，SI这一术语今后将在所有美国官方文件中使用。

加入竞赛的学校将有机会获得“第一夫人SI准备就绪印章”（First Lady Seal of SI Readiness）。第一夫人办公室表示，该印章将授予采取实质性措施、为学生和教育工作者理解、使用及负责任地应用超级智能作准备的机构。

关注我们在