Перша леді Меланія Трамп запустила конкурс із суперінтелекту для школярів США — The Hill

У США перша леді Меланія Трамп оголосила про запуск Presidential Super Intelligence Challenge — конкурсу для учнів на 2027 рік, який раніше проводили під назвою Presidential Artificial Intelligence Challenge. Як повідомляє The Hill, про старт другого щорічного конкурсу вона заявила у відеозверненні.

Проєкти для громад

Учасники конкурсу мають підготувати проєкти, пов’язані з вивченням, розробкою або використанням методів чи інструментів суперінтелекту для розв’язання проблем своїх громад. Педагоги в межах ініціативи зосередяться на творчих підходах до викладання або застосування технологій суперінтелекту в навчанні від дитячого садка до 12 класу.

Меланія Трамп заявила, що ініціатива має дати дітям знання, інструменти й можливості для втілення їхніх ідей. За її словами, у першому конкурсі торік взяли участь понад 20 тисяч учнів від дитячого садка до 12 класу з усієї країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нова назва для ШІ

Конкурс перейменували відповідно до позиції президента Дональда Трампа, який запропонував називати штучний інтелект суперінтелектом, або SI. У вересні він заявив, що слово «штучний» створює враження несправжнього інтелекту, а перед підписанням розпорядження сказав, що термін SI надалі використовуватимуть в усіх офіційних документах США.

Школи, які долучаться до конкурсу, матимуть можливість отримати відзнаку First Lady Seal of SI Readiness. За повідомленням офісу першої леді, нею відзначатимуть заклади, що вживають змістовних заходів для підготовки учнів і педагогів до розуміння, використання та відповідального застосування суперінтелекту.

Читай нас у