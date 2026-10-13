W USA pierwsza dama Melania Trump ogłosiła uruchomienie Presidential Super Intelligence Challenge — konkursu dla uczniów na 2027 rok, który wcześniej odbywał się pod nazwą Presidential Artificial Intelligence Challenge. Jak informuje The Hill, o rozpoczęciu drugiego dorocznego konkursu powiedziała w wystąpieniu wideo.

Projekty dla społeczności

Uczestnicy konkursu mają przygotować projekty związane z badaniem, opracowywaniem lub wykorzystywaniem metod albo narzędzi superinteligencji do rozwiązywania problemów swoich społeczności. W ramach inicjatywy pedagodzy skupią się na kreatywnych podejściach do nauczania lub stosowania technologii superinteligencji w edukacji od przedszkola do 12. klasy.

Melania Trump oświadczyła, że inicjatywa ma zapewnić dzieciom wiedzę, narzędzia i możliwości realizacji ich pomysłów. Według niej w pierwszym konkursie w ubiegłym roku wzięło udział ponad 20 tys. uczniów od przedszkola do 12. klasy z całego kraju.

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Nowa nazwa dla AI

Konkurs przemianowano zgodnie ze stanowiskiem prezydenta Donalda Trumpa, który zaproponował nazywanie sztucznej inteligencji superinteligencją, czyli SI. We wrześniu oświadczył, że słowo „sztuczna” stwarza wrażenie inteligencji, która nie jest prawdziwa, a przed podpisaniem rozporządzenia powiedział, że termin SI będzie odtąd używany we wszystkich oficjalnych dokumentach USA.

Szkoły, które przystąpią do konkursu, będą miały możliwość otrzymania wyróżnienia First Lady Seal of SI Readiness. Jak poinformowało biuro pierwszej damy, będzie ono przyznawane placówkom podejmującym znaczące działania, aby przygotować uczniów i pedagogów do rozumienia, wykorzystywania i odpowiedzialnego stosowania superinteligencji.

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