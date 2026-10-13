Apple представила HomeView по цене от $299 — The National

Apple представила HomeView — домашнее устройство с дисплеем и голосовой помощницей Siri, обновлённой с помощью искусственного интеллекта. Продажи должны начаться 13 ноября, а стартовая цена составит $299. Сначала HomeView будет доступен только на английском языке, сообщает The National.

HomeView для дома

Устройство будут выпускать в двух вариантах: один можно будет разместить на поверхности, а другой — закрепить на стене. В видео Apple показала семью, использующую HomeView на кухне для получения ответов на вопросы, общения и создания напоминаний.

В одном из эпизодов пользовательница просит Siri найти ключи, после чего HomePod подаёт звуковой сигнал. Как отмечает источник, вероятно, это происходит с помощью AirTag.

Apple также готовит линейку аксессуаров Apple Home Collection, в которую должны войти умные камеры, термостаты и дверной замок. Компания заявила, что эти устройства, разработанные совместно Apple и отдельными брендами, будут иметь сквозное шифрование данных в Apple Home. Когда именно аксессуары поступят в продажу, не уточняется.

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Новые HomePod и Apple TV

Одновременно компания анонсировала HomePod mini 2. Его продажи должны начаться 30 октября, а цена — от $149. Apple сообщила об улучшенном звуке, сенсорном управлении, сетчатом дизайне корпуса и плетёном кабеле питания. После настройки через iPhone или iPad Siri, по заявлению компании, сможет использовать общие знания и персональный контекст пользователя.

Обновлённая Apple TV 4K должна поступить в продажу 13 ноября по цене от $299. Устройство получит процессор A19, который, по словам Apple, будет помогать обеспечивать качество 4K-видео, а также пульт Siri Remote. Компания заявила, что более мощная Siri и встроенные микрофоны позволят управлять голосом просмотром фильмов, сериалов, играми и тренировками.

Ведущая аналитик Counterpoint Аншика Джейн считает, что устройство с дисплеем может стать центральным интерфейсом для управления продуктами умного дома, доступа к контенту и сервисам, а также взаимодействия с возможностями ИИ Apple. В то же время она прогнозирует лишь небольшой рост поставок HomePod год к году из-за насыщения рынка и более длительных циклов замены устройств.

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