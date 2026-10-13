苹果推出HomeView，起售价299美元——《The National》

苹果推出了HomeView，这是一款配备显示屏和经人工智能升级的Siri语音助手的家用设备。该产品预计将于11月13日开始销售，起售价为299美元。据《The National》报道，HomeView最初将仅提供英语版本。

面向家庭的HomeView

该设备将推出两种版本：一种可放置在台面上，另一种可安装在墙上。在一段视频中，苹果展示了一家人在厨房使用HomeView回答问题、交流和创建提醒事项。

在其中一个片段中，一名用户请求Siri寻找钥匙，随后HomePod发出声音提示。消息来源指出，这可能是借助AirTag实现的。

苹果还在准备Apple Home Collection配件系列，预计将包括智能摄像头、恒温器和门锁。该公司表示，这些由苹果与个别品牌共同开发的设备将在Apple Home中采用端到端数据加密。配件具体何时上市尚未说明。

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新的HomePod和Apple TV

与此同时，该公司发布了HomePod mini 2。其销售预计将于10月30日开始，起售价为149美元。苹果表示，该产品拥有改进的音效、触控操作、网状机身设计和编织电源线。该公司称，在通过iPhone或iPad完成设置后，Siri将能够使用通用知识和用户的个人上下文。

更新后的Apple TV 4K预计将于11月13日上市，起售价为299美元。该设备将配备A19处理器，苹果称该处理器将有助于确保4K视频质量，以及Siri Remote遥控器。该公司表示，更强大的Siri和内置麦克风将使用户能够通过语音控制观看电影、剧集、游戏和健身训练。

Counterpoint首席分析师安希卡·贾恩认为，配备显示屏的设备可能成为控制智能家居产品、访问内容和服务，以及与苹果AI功能互动的中央界面。同时，她预测，由于市场饱和以及设备更换周期延长，HomePod的出货量同比仅会小幅增长。

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