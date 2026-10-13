Apple prezentuje HomeView w cenie od 299 dolarów — The National

Apple zaprezentował HomeView — domowe urządzenie z wyświetlaczem i asystentką głosową Siri, zaktualizowaną za pomocą sztucznej inteligencji. Sprzedaż ma rozpocząć się 13 listopada, a cena początkowa wyniesie 299 dolarów. Początkowo HomeView będzie dostępny wyłącznie w języku angielskim, informuje The National.

HomeView dla domu

Urządzenie będzie dostępne w dwóch wariantach: jeden będzie można ustawić na powierzchni, a drugi zamontować na ścianie. W materiale wideo Apple pokazał rodzinę, która używa HomeView w kuchni do uzyskiwania odpowiedzi na pytania, komunikowania się i tworzenia przypomnień.

W jednym z odcinków użytkowniczka prosi Siri o znalezienie kluczy, po czym HomePod emituje sygnał dźwiękowy. Jak podaje źródło, prawdopodobnie odbywa się to za pomocą AirTaga.

Apple przygotowuje również linię akcesoriów Apple Home Collection, która ma obejmować inteligentne kamery, termostaty i zamek do drzwi. Firma poinformowała, że urządzenia te, opracowane wspólnie przez Apple i poszczególne marki, będą miały kompleksowe szyfrowanie danych w Apple Home. Nie sprecyzowano, kiedy akcesoria trafią do sprzedaży.

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Nowe HomePod i Apple TV

Jednocześnie firma zapowiedziała HomePod mini 2. Jego sprzedaż ma rozpocząć się 30 października, a cena ma zaczynać się od 149 dolarów. Apple poinformował o ulepszonym dźwięku, sterowaniu dotykowym, siatkowej konstrukcji obudowy i plecionym kablu zasilającym. Po konfiguracji za pomocą iPhone'a lub iPada Siri, według firmy, będzie mogła korzystać z wiedzy ogólnej i osobistego kontekstu użytkownika.

Zaktualizowany Apple TV 4K ma trafić do sprzedaży 13 listopada w cenie od 299 dolarów. Urządzenie otrzyma procesor A19, który, według Apple, pomoże zapewnić jakość wideo 4K, a także pilot Siri Remote. Firma oświadczyła, że wydajniejsza Siri i wbudowane mikrofony umożliwią głosowe sterowanie oglądaniem filmów, seriali, grami i treningami.

Główna analityczka Counterpoint Anshika Jain uważa, że urządzenie z wyświetlaczem może stać się centralnym interfejsem do sterowania produktami inteligentnego domu, dostępu do treści i usług oraz interakcji z możliwościami AI Apple. Jednocześnie prognozuje ona jedynie niewielki wzrost dostaw HomePod rok do roku ze względu na nasycenie rynku i dłuższe cykle wymiany urządzeń.

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