Обнаружена звезда, забирающая вещество у коричневого карлика — ScienceDaily

Международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути систему ZTF J0440+2325, в которой маломассивная звезда постепенно забирает вещество у близкого коричневого карлика. Система находится примерно в 300 световых годах от Земли. Как сообщает ScienceDaily, это первый зафиксированный случай, когда маломассивная звезда активно аккрецирует материал с другого маломассивного объекта.

Орбита длиной 87 минут

Исследование, опубликованное 5 октября в Nature Astronomy, возглавили ученые Массачусетского технологического института. Центральная звезда имеет массу, примерно в 85 раз превышающую массу Юпитера, тогда как масса ее компаньона составляет около 25 масс Юпитера. Коричневый карлик — объект, более массивный, чем обычная планета, но недостаточно массивный для поддержания термоядерного синтеза водорода, характерного для звезд.

Коричневый карлик совершает полный оборот вокруг звезды за 87 минут, а вся его орбита поместилась бы в пределах диаметра Солнца. Астрономы сначала обратили внимание на необычную треугольную форму кривой блеска системы в данных обзора Zwicky Transient Facility. Последующие наблюдения показали, что движение объектов в системе не соответствует сценарию так называемой двойной системы «черная вдова» с нейтронной звездой.

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Вещество падает прямо на звезду

Компьютерное моделирование показало, что вещество, покидающее коричневый карлик, движется по траекториям, ведущим непосредственно к поверхности звезды. В отличие от черных дыр или нейтронных звезд, маломассивная звезда имеет значительно большую поверхность, поэтому поток вещества, согласно расчетам исследователей, ударяется прямо о нее и создает горячую яркую область.

Именно эта область, видимость которой для наблюдателя меняется во время 87-минутного орбитального движения коричневого карлика, объясняет периодические изменения яркости и треугольный сигнал. Команда оценила темп потери массы коричневым карликом примерно в одну стотысячную массы Земли в год. Несмотря на это, из-за значительной массы компаньона процесс может продолжаться сотни тысяч лет или потенциально миллиарды лет.

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