在“诚信征兵”专项行动中，国家调查局的工作人员查获了一个有组织犯罪团伙，该团伙成员收受金钱，非法篡改“奥贝里格”登记册中应征人员的资料。 调查记录了20起此类案件。

据执法部门称，该犯罪团伙由一名当地居民组织。他拉拢了自己的同居伴侣（该女子此前曾在地区征兵中心和征兵站工作），以及基辅市及基辅州两个地区征兵中心的两名现任操作员参与非法活动。

涉案人员收取1300至1500美元报酬后，在缺乏合法依据的情况下擅自更改服兵役登记地、删除违规记录并撤销既定限制。在此过程中，客户无需亲自前往地区征兵中心。

该团伙的四名成员均被指控涉嫌作为有组织团伙成员，滥用职权并非法修改“奥贝里格”登记册。

该交易的组织者及其同居伴侣被指控滥用职权并组织未经授权修改登记册。 其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第28条第3款、第369-2条第2款、第27条第3款、第28条第3款及第362条第3款。

两名TCK和SP的操作员被指控滥用职权并直接对登记册进行了非法修改。 他们被指控违反了《乌克兰刑法典》第28条第3款、第369-2条第2款、第28条第3款以及第362条第3款。

乌克兰国家调查局通报了这一消息。

国家调查局正在针对21起案件开展大规模专项行动，并准备提出22项指控。

国家调查局已向国际合作伙伴提交了审计署的审计结果。

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