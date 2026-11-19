W ramach operacji specjalnej „Uczciwy pobór” pracownicy Państwowego Biura Śledczego wykryli zorganizowaną grupę, której członkowie za pieniądze nielegalnie zmieniali dane osób podlegających obowiązkowi wojskowemu w rejestrze „Oberig”. W ramach śledztwa udokumentowano 20 takich przypadków.

Według danych organów ścigania schemat ten zorganizował lokalny mieszkaniec. Do nielegalnej działalności zaangażował swoją partnerkę, która wcześniej pracowała w Terytorialnym Centrum Rekrutacyjnym (TCK) i Służbie Powoławczej (SP), a także dwóch aktywnych operatorów terytorialnych centrów rekrutacyjnych w Kijowie i obwodzie kijowskim.

Za wynagrodzenie w wysokości od 1300 do 1500 dolarów oskarżeni bez uzasadnionych podstaw zmieniali miejsce ewidencji wojskowej, usuwali informacje o naruszeniach oraz znosili nałożone ograniczenia. Klienci nie musieli przy tym osobiście odwiedzać TCC.

Wszystkim czterem członkom grupy postawiono zarzuty nadużycia wpływu oraz nielegalnego wprowadzania zmian do rejestru „Oberig” w ramach zorganizowanej grupy.

Organizatorowi oszustwa i jego współmieszkance zarzuca się nadużycie wpływu oraz organizację nieuprawnionego wprowadzania zmian do rejestru. Ich działania zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 28, części 2 art. 369-2, części 3 art. 27, części 3 art. 28 oraz części 3 art. 362 Kodeksu karnego Ukrainy.

Dwóm operatorom TCK i SP postawiono zarzuty nadużycia wpływu oraz bezpośredniego wprowadzania niezgodnych z prawem zmian do rejestru. Zarzuca się im popełnienie czynów określonych w części 3 art. 28, części 2 art. 369-2 oraz części 3 art. 28 i części 3 art. 362 Kodeksu karnego Ukrainy.

Informację tę podało Państwowe Biuro Śledcze.

DBR prowadzi zakrojoną na szeroką skalę operację specjalną w ramach 21 postępowań i przygotowuje 22 zarzuty.

DBR przedstawiło międzynarodowym partnerom wyniki audytu przeprowadzonego przez Izbę Obrachunkową.

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