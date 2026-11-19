В рамках спецоперации «Честный призыв» сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли организованную группу, участники которой за деньги незаконно изменяли информацию о военнообязанных в реестре «Оберег». Следствие зафиксировало 20 таких случаев.

По данным правоохранителей, схему организовал местный житель. К противоправной деятельности он привлек свою сожительницу, которая ранее работала в ТЦК и СП, а также двух действующих операторов территориальных центров комплектования Киева и области.

За вознаграждение от 1300 до 1500 долларов фигуранты без законных оснований изменяли место воинского учета, удаляли информацию о нарушениях и отменяли установленные ограничения. При этом клиентам не нужно было лично посещать ТЦК.

Всем четырём участникам группы было предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием и незаконном внесении изменений в реестр «Оберег» в составе организованной группы.

Организатору махинации и его сожительнице инкриминируют злоупотребление влиянием и организацию несанкционированного внесения изменений в реестр. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Двум операторам ТЦК и СП предъявлены подозрения в злоупотреблении влиянием и непосредственном внесении незаконных изменений в реестр. Им инкриминируются ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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