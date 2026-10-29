法国和乌克兰就乌克兰武装部队劣质防弹背心案展开搜查

法国和乌克兰执法部门就乌克兰武装部队采购劣质防弹背心一案开展了联合调查。据调查显示，该合同造成的损失超过5300万欧元。 法国方面已冻结了涉嫌参与该欺诈案人员的房产及若干银行账户。

据欧洲司法组织（Eurojust）消息，乌克兰政府采购了6.7万件防弹背心，并向供应商支付了100%的预付款。然而，在货物交付后，独立鉴定发现产品质量低劣，无法达到宣称的防护等级。

据调查显示，此次采购导致国家损失超过5300万欧元。

调查人员正在核查乌克兰国防部一名前官员是否涉案，该官员曾负责领导负责物资保障研发的部门。

据调查方称，2022年3月，他可能促成了与该供应商的合同签订，并因此获得了金钱报酬。

此外，执法部门还怀疑，这些非法所得可能通过他人投资到了法国尼斯的房地产中。

欧洲司法组织（Eurojust）协调了乌克兰和法国执法机构之间的合作。该机构协助执行了乌克兰提出的若干国际司法协助请求，从而得以在法国开展搜查行动。

此外，欧洲司法合作局还支持了联合调查行动，在此期间，乌克兰执法人员与法国同行展开合作，协助对嫌疑人及证人进行讯问。

根据在法国开展的调查行动结果，当局已冻结了据调查可能涉案人员的房产及若干银行账户。

调查仍在进行中。执法部门将对搜查中查获的证据进行分析，并查明为乌克兰军队采购劣质防弹背心一事的全部情况。

欧洲司法组织（Eurojust）通报了这一消息。

此前，最高反腐败法院于7月8日批准了由专门反腐败检察院检察官与国家电力公司（NEC） “乌克兰能源”公司一名官员的同谋所达成的认罪协议，该官员被指控在采购防弹背心过程中挪用公款。据特别反腐败检察院称，被告已完全承认罪行，并承诺在该案中提供指证证词。

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