Francja i Ukraina przeprowadziły przeszukania w sprawie niskiej jakości kamizelek kuloodpornych dla Sił Zbrojnych Ukrainy

Francuskie i ukraińskie organy ścigania przeprowadziły wspólne działania śledcze w sprawie zakupu niskiej jakości kamizelek kuloodpornych dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według danych śledztwa straty wynikające z tego kontraktu przekraczają 53 miliony euro. We Francji zajęto nieruchomości i kilka rachunków bankowych osób podejrzanych o udział w potencjalnym oszustwie.

Z informacji Eurojustu wynika, że państwo ukraińskie zakupiło 67 tysięcy kamizelek kuloodpornych i dokonało na rzecz dostawcy 100-procentowej przedpłaty. Jednak po dostawie niezależna ekspertyza wykazała, że produkty były niskiej jakości i nie zapewniały deklarowanego poziomu ochrony.

W wyniku tego zakupu, według danych śledztwa, państwo poniosło straty w wysokości ponad 53 milionów euro.

Śledczy sprawdzają ewentualny udział w tym zamówieniu byłego urzędnika Ministerstwa Obrony Ukrainy, który kierował jednostką odpowiedzialną za opracowywanie zaopatrzenia materialnego.

Według wersji śledczych w marcu 2022 roku mógł on przyczynić się do zawarcia umowy z dostawcą i otrzymać od niego wynagrodzenie pieniężne za swoje usługi.

Ponadto organy ścigania podejrzewają, że nielegalnie uzyskane środki mogły zostać zainwestowane za pośrednictwem innej osoby w nieruchomości w francuskiej Nicei.

Eurojust koordynował współpracę między ukraińskimi i francuskimi organami ścigania. Agencja pomogła zrealizować kilka wniosków Ukrainy o międzynarodową pomoc prawną, co umożliwiło przeprowadzenie przeszukań we Francji.

Ponadto Eurojust wsparł wspólne działania śledcze, w ramach których ukraińskie organy ścigania dołączyły do pracy francuskich kolegów i pomagały w przesłuchiwaniu podejrzanych oraz świadków.

W wyniku działań śledczych we Francji zajęto nieruchomości oraz kilka rachunków bankowych osób, które według wersji śledczej mogą być zamieszane w tę aferę.

Śledztwo trwa. Organy ścigania będą analizować dowody zabezpieczone podczas przeszukań oraz ustalać wszystkie okoliczności zakupu niskiej jakości kamizelek kuloodpornych dla ukraińskich żołnierzy.

Poinformował o tym Eurojust.

Wcześniej, 8 lipca, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy, zawartą między prokuratorem Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej a wspólnikiem urzędnika NEC „Ukrenergo”, oskarżonego o sprzeniewierzenie środków państwowych podczas zakupu kamizelek kuloodpornych. Według danych SAP oskarżony w pełni przyznał się do winy i zobowiązał się do złożenia zeznań obciążających w tej sprawie.

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