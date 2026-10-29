Франция и Украина провели обыски по делу о некачественных бронежилетах для ВСУ

Французские и украинские правоохранительные органы провели совместные следственные действия по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, ущерб от контракта превышает 53 миллиона евро. Во Франции арестовали недвижимость и несколько банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к возможной схеме.

По информации Евроюста, украинское государство закупило 67 тысяч бронежилетов и произвело поставщику 100% предоплату. Однако после доставки независимая экспертиза выявила, что продукция была низкого качества и не обеспечивала заявленного уровня защиты.

В результате закупки, по данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму более 53 миллионов евро.

Следователи проверяют возможную причастность к закупке бывшего чиновника Министерства обороны Украины, который возглавлял подразделение, ответственное за разработку материального обеспечения.

По версии следствия, в марте 2022 года он мог способствовать заключению контракта с поставщиком и получить от него денежное вознаграждение за свои услуги.

Также правоохранители подозревают, что незаконно полученные средства через другое лицо могли быть инвестированы в недвижимость во французской Ницце.

Евроюст координировал сотрудничество между украинскими и французскими правоохранительными органами. Агентство помогло выполнить несколько запросов Украины о международной правовой помощи, что позволило провести обыски во Франции.

Кроме того, Евроюст поддержал совместные следственные действия, в ходе которых украинские правоохранители присоединились к работе французских коллег и содействовали допросу подозреваемых и свидетелей.

По результатам следственных действий во Франции были арестованы недвижимость и несколько банковских счетов лиц, которые, по версии следствия, могут быть причастны к схеме.

Расследование продолжается. Правоохранители будут изучать доказательства, изъятые в ходе обысков, и устанавливать все обстоятельства закупки некачественных бронежилетов для украинских военных.

Об этом сообщил Евроюст.

Ранее 8 июля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и пособником должностного лица НЭК «Укрэнерго», которого обвиняют в растрате государственных средств при закупке бронежилетов. По данным САП, обвиняемый полностью признал свою вину и обязался дать обличительные показания по делу.

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