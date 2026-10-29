Франція та Україна провели обшуки у справі про неякісні бронежилети для ЗСУ

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Французькі та українські правоохоронці провели спільні слідчі дії у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних сил України. За даними слідства, збитки від контракту перевищують 53 мільйони євро. У Франції арештували нерухомість і кілька банківських рахунків осіб, яких підозрюють у причетності до можливої схеми.

За інформацією Євроюсту, українська держава закупила 67 тисяч бронежилетів і здійснила постачальнику 100% передоплату. Однак після доставки незалежна експертиза виявила, що продукція була низької якості та не забезпечувала заявленого рівня захисту.

Унаслідок закупівлі, за даними слідства, державі завдали збитків на суму понад 53 мільйони євро.

Слідчі перевіряють можливу причетність до закупівлі колишнього посадовця Міністерства оборони України, який очолював підрозділ, відповідальний за розробку матеріального забезпечення.

За версією слідства, у березні 2022 року він міг посприяти укладенню контракту з постачальником і отримати від нього грошову винагороду за свої послуги.

Також правоохоронці підозрюють, що незаконно отримані кошти через іншу особу могли інвестувати в нерухомість у французькій Ніцці.

Євроюст координував співпрацю між українськими та французькими правоохоронними органами. Агентство допомогло виконати кілька запитів України про міжнародну правову допомогу, що дало змогу провести обшуки у Франції.

Крім того, Євроюст підтримав спільні слідчі дії, під час яких українські правоохоронці долучилися до роботи французьких колег і сприяли допиту підозрюваних та свідків.

За результатами слідчих дій у Франції арештували нерухомість і кілька банківських рахунків осіб, які, за версією слідства, можуть бути причетними до схеми.

Розслідування триває. Правоохоронці вивчатимуть докази, вилучені під час обшуків, та встановлюватимуть усі обставини закупівлі неякісних бронежилетів для українських військових.

Про це повідомив Євроюст.

Раніше Вищий антикорупційний суд 8 липня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та пособником посадовця НЕК «Укренерго», якого обвинувачують у розтраті державних коштів під час закупівлі бронежилетів. За даними САП, обвинувачений повністю визнав свою вину та зобов'язався надати викривальні покази у справі.

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