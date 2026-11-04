乌克兰宪法法院裁定，法官被征召入伍不能作为停止向其支付法官薪酬的依据。因此，服兵役并不剥夺法官获得相应薪酬的权利。

宪法法院第二参议院在审议西武欣·格里戈里·谢尔盖耶维奇和安德烈丘克·塔拉斯·瓦西里耶维奇就《乌克兰劳动法典》第119条第3款合宪性提出的宪法申诉后，作出了上述裁决， 该条款涉及对暂时获得军人身份的法官的薪酬保障。

“经审查宪法申诉中提出的问题，法院认定该法典第119条第三款符合宪法， 同时认定，法院将其作为依据，停止向在动员期间被征召服兵役的法官支付薪酬的做法，其依据的解释不符合《乌克兰宪法》”，该公告称。

据指出，向乌克兰宪法法院提出申诉的依据是2022年7月1日第2352–IX号法律对《法典》第119条第三款所作的修订， 该修正案自2022年7月19日起废除了被征召服兵役的员工维持平均收入的保障。

上诉法院将该规定适用于在动员期间服兵役的法官后，认定没有理由向其支付法官报酬。

据报道，宪法法院在审理此案时认为，法官报酬既是法官的主观财产权，也是司法独立的客观保障。 该报酬是法官宪法地位不可分割的组成部分，其法律性质有别于受劳动法规范的员工工资。 法院强调，保障法官独立性并非其个人特权，而是旨在确保每个人都有权获得由独立且公正的法院提供的司法保护。

宪法法院在裁决中指出，所有与确定法官报酬数额、支付条件及依据相关的问题，包括其减额、暂停、终止或替换为其他支付方式，均应由《法院组织法》专属规范。 这一宪法要求不仅针对立法机关，也针对法院：如果《法院组织法》未规定相关依据，法院不得依据其他法律推导出终止或减少法官报酬的依据。

法院强调，鉴于2016年6月2日颁布的《关于司法体制和法官地位的法律》中缺乏规定终止、中止、减少法官报酬或将其替换为其他款项的特别条款， 则应适用其支付的一般规定。缺乏此类规定不能被解释为允许终止宪法保障。

该裁决强调，法官的宪法地位在其任职期间具有连续性。 在动员期间法官被征召服兵役以及暂时免除司法职责，均不终止其法官身份及与之相关的宪法保障。

此外，宪法法院特别关注了劳动立法与司法体制立法之间的关系。 劳动法的规定虽可适用于法官，但此类适用仅具补充性质，且仅能用于保障法官的宪法地位。这些规定不能作为限制或终止构成法官宪法地位要素的保障措施的法律依据。

经分析《法典》第119条第三款的内容，宪法法院得出结论：2022年从该款中删除关于向被动员员工保留平均工资的规定，不能改变法官薪酬的法律制度。 鉴于第1402号法律并未规定因法官在动员期间被征召服兵役而停止支付其薪酬，因此不存在停止支付的法律依据。

宪法法院指出，第六行政上诉法院在审理申请人案件时，将《法典》第119条第三款的适用范围扩展至法官薪酬支付关系，而《宪法》明确规定该关系应完全由《法院组织法》予以规范。 这种解释与《宪法》第130条第2款及其第126条第1款的规定相抵触。

经审理，宪法法院认定《法典》第119条第3款在符合《宪法》第130条第2款方面符合宪法。

与此同时，宪法法院认定，第六行政上诉法院在2025年4月14日格里戈里·西武欣案和2025年8月19日塔拉斯·安德烈丘克案的裁决中适用该规定时， 其解释方式不符合《宪法》。

宪法法院的裁决具有约束力，为最终裁决，且不得上诉。

本案的主审法官为亚历山大·沃迪亚尼科夫。

裁决全文将于11月5日在宪法法院网站上公布。

据乌克兰宪法法院新闻处消息报道。

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