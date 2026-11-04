Конституционный Суд принял решение о выплатах мобилизованным судьям

Конституционный Суд Украины постановил, что призыв судьи на военную службу не может служить основанием для прекращения выплаты ему судейского вознаграждения. Таким образом, прохождение военной службы не лишает судей права на получение соответствующих выплат.

Соответствующее решение принял Второй сенат Конституционного Суда по итогам рассмотрения конституционных жалоб Сивухина Григория Сергеевича и Андрейчука Тараса Васильевича относительно конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, в которой речь идет о гарантиях судейского вознаграждения судей, временно приобретших статус военнослужащего.

«Изучив вопросы, затронутые в конституционных жалобах, суд признал конституционной часть третью статьи 119 Кодекса, в то же время установив, что ее применение судами в качестве основания для прекращения выплаты судейского вознаграждения судьям, призванным на военную службу во время мобилизации, основывалось на толковании, не соответствующем Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для обращения в КСУ стали изменения в часть третью статьи 119 Кодекса, внесенные законом от 1 июля 2022 года № 2352–IX, которыми с 19 июля 2022 года была отменена гарантия сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу.

Применив это положение к судьям, проходившим военную службу во время мобилизации, суды апелляционной инстанции пришли к выводу об отсутствии оснований для выплаты им судейского вознаграждения.

Сообщается, что КС, рассматривая дело, исходил из того, что судейское вознаграждение является одновременно субъективным имущественным правом судьи и объективной гарантией независимости судебной власти. Она представляет собой неотъемлемый элемент конституционного статуса судьи и по своей правовой природе отличается от заработной платы работника, выплата которой регулируется трудовым законодательством. Суд подчеркнул, что гарантии независимости судей не являются их личными привилегиями, а направлены на обеспечение права каждого на судебную защиту независимым и беспристрастным судом.

В решении КС отметил, что все вопросы, связанные с определением размера, условий и оснований выплаты судейского вознаграждения, включая его уменьшение, приостановку, прекращение или замену другой выплатой, должны регулироваться исключительно законом о судебной системе. Это конституционное требование адресовано не только законодателю, но и судам: они не могут извлекать из других законов основания для прекращения или уменьшения судейского вознаграждения, если такие основания не установлены законом о судебной системе.

Суд подчеркнул, что в отсутствие в законе «О судебной системе и статусе судей» от 2 июня 2016 года специального положения, предусматривающего прекращение, приостановление, уменьшение судейского вознаграждения или его замену другой выплатой, действует общий режим ее выплаты. Отсутствие такого положения нельзя толковать как разрешение прекратить конституционную гарантию.

В Решении отмечается, что конституционный статус судьи носит непрерывный характер на протяжении всего времени пребывания лица в должности. Призыв судьи на военную службу во время мобилизации и временное освобождение от осуществления правосудия не прекращают его или её статуса судьи и связанных с ним конституционных гарантий.

Отдельно КС обратил внимание на соотношение трудового законодательства и законодательства о судебной системе. Положения трудового законодательства могут применяться к судьям, но такое применение носит дополнительный характер и может служить лишь обеспечению конституционного статуса судьи. Они не могут быть юридическим основанием для ограничения или прекращения гарантий, составляющих элементы конституционного статуса судьи.

Проанализировав содержание части третьей статьи 119 Кодекса, КС пришел к выводу, что исключение из неё в 2022 году положения о сохранении среднего заработка мобилизованным работникам не могло изменить правовой режим судейского вознаграждения. Поскольку Закон № 1402 не предусматривал прекращения ее выплаты в связи с призывом судьи на военную службу во время мобилизации, законодательных оснований для такого прекращения не существовало.

КСУ констатировал, что Шестой апелляционный административный суд в делах заявителей распространил действие части третьей статьи 119 Кодекса на отношения, касающиеся выплаты судейского вознаграждения, которые Конституция относит исключительно к предмету регулирования закона о судебной системе. Такое толкование противоречит части второй статьи 130 Конституции во взаимосвязи с частью первой статьи 126.

По итогам рассмотрения дела КСУ признал конституционной часть третью статьи 119 Кодекса в аспекте ее соответствия части второй статьи 130 Конституции.

В то же время КСУ установил, что данное положение, примененное в постановлениях Шестого апелляционного административного суда от 14 апреля 2025 года по делу Григория Сивухина и от 19 августа 2025 года по делу Тараса Андрейчука, было истолковано способом, не соответствующим Конституции.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Судьей-докладчиком по делу выступил Александр Водянников.

Полный текст решения будет опубликован на сайте КС 5 ноября.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КСУ.

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