截至11月17日，乌克兰农户已在956万公顷的耕地上收获了5014万吨谷物和豆类作物。这占这些作物播种面积的82.4%。

相比之下，去年截至11月21日，已从1023万公顷的种植面积上收获了5093万吨谷物，占播种面积的88%。 去年同一时期，该数据为930万公顷的播种面积中收获了4363万吨。

考虑到平均水平，今年的谷物产量比去年高出约2.6%。这一成果主要得益于早熟谷物作物单产的提高。

过去一周，玉米总产量从1319万吨增至1629万吨。农户已完成257万公顷的脱粒工作，占预计种植面积的56.2%。

与此同时，该作物的平均单产为63.4茨/公顷。相比之下，去年这一指标曾达到66.8茨/公顷。

截至11月17日，乌克兰已收获1815万吨油料作物，比去年同期增长约7.7%。

其中，向日葵收获量为1092万吨，种植面积为493万公顷，占预计种植面积的94.1%。平均单产为22.2茨/公顷，而去年为18.8茨/公顷。

大豆收获面积为153万公顷，占预计种植面积的95.2%。总产量为333万吨，平均单产为21.8 centner/公顷。 去年该指标更高，为23.7茨/公顷。

与谷物和油料作物不同，今年甜菜的收割情况明显逊于去年的水平。

截至11月17日，农户已在14.55万公顷的种植面积上收获了746万吨甜菜，占预计种植面积的85.2%。

甜菜的平均单产为512.5 ц/公顷。 去年这一数字更高，为533.9茨/公顷。与此同时，截至去年11月21日，已从18.66万公顷的种植面积上收获了996万吨甜菜。

乌克兰的谷物作物收割工作即将结束。据农业政策部数据，荞麦已完成97.8%预计种植面积的脱粒，总产量达6.1万吨。

高粱已收获94.9%的种植面积，总产量达到8.99万吨。

去年情况则有所不同：农户收获了6.21万吨小米和8.24万吨荞麦。

农业政策部通报称，小麦、大麦、豌豆和油菜籽的收割工作已全部完成。

各作物产量数据如下：

小麦 ——2626万吨，种植面积512万公顷。平均单产为51.3茨/公顷，而去年为45.2茨/公顷。

大麦——660万吨，种植面积148万公顷。单产达到44.5茨/公顷，而去年为39.8茨/公顷。

豌豆 ——0.83百万吨，种植面积0.30百万公顷。平均单产为27.6茨/公顷，而去年为24.4茨/公顷。

冬油菜和春油菜——391万吨，种植面积133万公顷。单产为29.4茨/公顷，而去年为26.3茨/公顷。

因此，截至11月17日，乌克兰农户已完成主要早熟谷物和油菜籽的收割，并且向日葵、大豆、荞麦和小米的收割工作也接近尾声。 与此同时，在主要谷物中，玉米的收割工作量仍最大。

乌克兰农业政策与食品部通报了这一情况。

需要指出的是，乌克兰在2025/26市场年度的谷物和豆类作物出口量出现下降。 总出口量为3280万吨，比上一季减少540万吨（或14%）。 与此同时，部分作物的出口量下降幅度更为剧烈——有些作物的出口量甚至减少了数十倍，最高达54倍。

与此同时，安卡拉正在寻求恢复粮食出口的方案，以防止因黑海出口中断导致全球食品价格飙升。为此，土耳其已加紧与乌克兰和俄罗斯就建立新的运输区域安全机制展开谈判。

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