По состоянию на 17 ноября украинские аграрии собрали 50,14 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,56 млн га. Это составляет 82,4 % площадей, засеянных этими культурами.

Для сравнения: в прошлом году по состоянию на 21 ноября было намолочено 50,93 млн тонн зерновых с 10,23 млн га, или 88% посевных площадей. Двумя неделями ранее в прошлом году этот показатель составлял 43,63 млн тонн с 9,30 млн га.

С учетом среднего показателя нынешний урожай зерновых примерно на 2,6% превышает прошлогодний. Такой результат обеспечен прежде всего более высокой урожайностью ранних зерновых культур.

За последнюю неделю валовой сбор кукурузы увеличился с 13,19 млн до 16,29 млн тонн. Аграрии обмолотили 2,57 млн га, что соответствует 56,2% прогнозируемых площадей.

При этом средняя урожайность этой культуры составляет 63,4 ц/га. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 66,8 ц/га.

По состоянию на 17 ноября в Украине собрали 18,15 млн тонн масличных культур, что примерно на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, подсолнечника намолочено 10,92 млн тонн с площади 4,93 млн га. Это 94,1% от прогнозируемых площадей. Средняя урожайность составляет 22,2 ц/га против 18,8 ц/га в прошлом году.

Сою собрали с 1,53 млн га, или 95,2% прогнозируемых площадей. Общий урожай составляет 3,33 млн тонн, а средняя урожайность — 21,8 ц/га. В прошлом году этот показатель был выше и составлял 23,7 ц/га.

В отличие от зерновых и масличных, уборка сахарной свеклы в этом году заметно уступает прошлогодним показателям.

По состоянию на 17 ноября аграрии убрали 7,46 млн тонн корнеплодов с площади 145,5 тыс. га, что составляет 85,2% от прогнозируемой площади.

Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 512,5 ц/га. В прошлом году она была выше — 533,9 ц/га. При этом по состоянию на 21 ноября прошлого года уже было собрано 9,96 млн тонн свеклы с 186,6 тыс. га.

В Украине завершается уборка зернобобовых культур. По данным Минагрополитики, гречиху обмолотили на 97,8% прогнозируемых площадей, а ее валовой урожай составляет 61 тыс. тонн.

Просо собрали с 94,9% площадей, общий объем урожая достиг 89,9 тыс. тонн.

В прошлом году соотношение было иным: аграрии собрали 62,1 тыс. тонн проса и 82,4 тыс. тонн гречихи.

Минагрополитики сообщило о завершении уборки пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

Показатели урожая следующие:

Пшеница — 26,26 млн тонн с площади 5,12 млн га. Средняя урожайность составляет 51,3 ц/га против 45,2 ц/га в прошлом году.

Ячмень — 6,60 млн тонн с площади 1,48 млн га. Урожайность достигла 44,5 ц/га, тогда как в прошлом году составляла 39,8 ц/га.

Горох — 0,83 млн тонн с площади 0,30 млн га. Средняя урожайность — 27,6 ц/га против 24,4 ц/га в прошлом году.

Озимый и яровой рапс — 3,91 млн тонн с площади 1,33 млн га. Урожайность составляет 29,4 ц/га по сравнению с 26,3 ц/га в прошлом году.

Таким образом, по состоянию на 17 ноября украинские аграрии уже завершили уборку основных ранних зерновых культур и рапса, а также приближаются к завершению работ с подсолнечником, соей, гречихой и просом. В то же время наибольший объем работ среди основных зерновых по-прежнему приходится на кукурузу.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Напомним, в Украине зафиксировано сокращение объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур в 2025/26 маркетинговом году. Общий экспорт составил 32,8 млн тонн, что на 5,4 млн тонн (или 14%) меньше, чем в предыдущем сезоне. В то же время по отдельным культурам падение поставок оказалось значительно более резким — в некоторых случаях объемы сократились в десятки раз, в частности до 54 раз.

При этом Анкара ищет способы возобновить экспорт продовольствия и не допустить скачка мировых цен на продукты из-за приостановки экспорта через Черное море. Для этого Турция активизировала переговоры с Украиной и Россией о создании нового механизма безопасности в регионе перевозок.

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