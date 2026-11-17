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Станом на 17 листопада українські аграрії зібрали 50,14 млн тонн зернових і зернобобових культур із площі 9,56 млн га. Це становить 82,4% територій, засіяних цими культурами.

Для порівняння, торік станом на 21 листопада було намолочено 50,93 млн тонн зернових із 10,23 млн га, або 88% посівних площ. Двома тижнями раніше минулого року показник становив 43,63 млн тонн із 9,30 млн га.

З урахуванням середнього показника нинішній урожай зернових приблизно на 2,6% перевищує торішній. Такий результат забезпечила передусім вища врожайність ранніх зернових культур.

За останній тиждень валовий збір кукурудзи збільшився з 13,19 млн до 16,29 млн тонн. Аграрії обмолотили 2,57 млн га, що відповідає 56,2% прогнозованих площ.

Водночас середня врожайність цієї культури становить 63,4 ц/га. Для порівняння, торік показник сягав 66,8 ц/га.

Станом на 17 листопада в Україні зібрали 18,15 млн тонн олійних культур, що приблизно на 7,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, соняшнику намолочено 10,92 млн тонн із площі 4,93 млн га. Це 94,1% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 22,2 ц/га проти 18,8 ц/га торік.

Сою зібрали з 1,53 млн га, або 95,2% прогнозованих площ. Загальний урожай становить 3,33 млн тонн, а середня врожайність — 21,8 ц/га. Минулого року цей показник був вищим і становив 23,7 ц/га.

На відміну від зернових та олійних, збирання цукрових буряків цього року помітно поступається торішнім показникам.

Станом на 17 листопада аграрії викопали 7,46 млн тонн коренеплодів із площі 145,5 тис. га, що становить 85,2% прогнозованої площі.

Середня врожайність цукрових буряків дорівнює 512,5 ц/га. Торік вона була вищою — 533,9 ц/га. Водночас станом на 21 листопада минулого року вже зібрали 9,96 млн тонн буряків із 186,6 тис. га.

В Україні завершується збирання круп'яних культур. За даними Мінагрополітики, гречку обмолотили на 97,8% прогнозованих площ, а її валовий урожай становить 61 тис. тонн.

Просо зібрали з 94,9% площ, загальний обсяг урожаю досяг 89,9 тис. тонн.

Минулого року співвідношення було іншим: аграрії зібрали 62,1 тис. тонн проса та 82,4 тис. тонн гречки.

Мінагрополітики повідомило про завершення збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Показники врожаю такі:

Пшениця — 26,26 млн тонн із площі 5,12 млн га. Середня врожайність становить 51,3 ц/га проти 45,2 ц/га торік.

Ячмінь — 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га. Урожайність досягла 44,5 ц/га, тоді як минулого року становила 39,8 ц/га.

Горох — 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га. Середня врожайність — 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік.

Ріпак озимий та ярий — 3,91 млн тонн із площі 1,33 млн га. Урожайність становить 29,4 ц/га порівняно з 26,3 ц/га минулого року.

Таким чином, станом на 17 листопада українські аграрії вже завершили збирання основних ранніх зернових культур і ріпаку, а також наближаються до завершення робіт із соняшником, соєю, гречкою та просом. Водночас найбільший обсяг робіт серед основних зернових ще припадає на кукурудзу.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зменшення обсягів експорту зернових і зернобобових культур у 2025/26 маркетинговому році. Загальний експорт становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн (або 14%) менше, ніж у попередньому сезоні. Водночас за окремими культурами падіння постачань виявилося значно різкішим — у деяких випадках обсяги скоротилися у десятки разів, зокрема до 54 разів.

Водночас Анкара шукає варіанти відновити експорт продовольства та не допустити стрибка світових цін на продукти через припинення експорту Чорним морем. Заради цього Туреччина активізувала переговори з Україною та Росією щодо створення нового механізму безпеки в регіоні перевезень.

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