Na dzień 17 listopada ukraińscy rolnicy zebrali 50,14 mln ton zbóż i roślin strączkowych z powierzchni 9,56 mln ha. Stanowi to 82,4% obszarów obsianych tymi uprawami.

Dla porównania, w zeszłym roku na dzień 21 listopada zebrano 50,93 mln ton zbóż z 10,23 mln ha, czyli 88% areału upraw. Dwa tygodnie wcześniej w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 43,63 mln ton z 9,30 mln ha.

Biorąc pod uwagę średnią, tegoroczne zbiory zbóż są o około 2,6% wyższe niż w zeszłym roku. Wynik ten wynika przede wszystkim z wyższej wydajności wczesnych upraw zbóż.

W ciągu ostatniego tygodnia zbiory kukurydzy wzrosły z 13,19 mln do 16,29 mln ton. Rolnicy zebrali plony z 2,57 mln ha, co odpowiada 56,2% prognozowanych areałów.

Jednocześnie średnia wydajność tej uprawy wynosi 63,4 centów/ha. Dla porównania, w zeszłym roku wskaźnik ten wynosił 66,8 centów/ha.

Na dzień 17 listopada w Ukrainie zebrano 18,15 mln ton roślin oleistych, co stanowi wzrost o około 7,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W szczególności zebrano 10,92 mln ton słonecznika z powierzchni 4,93 mln ha. Stanowi to 94,1% prognozowanych areałów. Średnia wydajność wynosi 22,2 centów/ha w porównaniu z 18,8 centów/ha w ubiegłym roku.

Soję zebrano z 1,53 mln ha, czyli z 95,2% prognozowanych areałów. Łączny plon wynosi 3,33 mln ton, a średnia wydajność — 21,8 centów/ha. W ubiegłym roku wskaźnik ten był wyższy i wynosił 23,7 centów na hektar.

W przeciwieństwie do zbóż i roślin oleistych, zbiory buraków cukrowych w tym roku są znacznie niższe od ubiegłorocznych.

Na dzień 17 listopada rolnicy zebrali 7,46 mln ton buraków z powierzchni 145,5 tys. ha, co stanowi 85,2% prognozowanej powierzchni.

Średnia wydajność buraków cukrowych wynosi 512,5 centów na hektar. W ubiegłym roku była ona wyższa — 533,9 centów na hektar. Jednocześnie na dzień 21 listopada ubiegłego roku zebrano już 9,96 mln ton buraków z 186,6 tys. ha.

W Ukrainie dobiega końca zbiór zbóż. Według danych Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej, kasza gryczana została zebrana z 97,8% prognozowanych areałów, a jej plon brutto wynosi 61 tys. ton.

Proso zebrano z 94,9% areałów, a łączna wielkość zbiorów osiągnęła 89,9 tys. ton.

W ubiegłym roku proporcje były inne: rolnicy zebrali 62,1 tys. ton prosa i 82,4 tys. ton gryki.

Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Rolnej poinformowało o zakończeniu zbiorów pszenicy, jęczmienia, grochu i rzepaku.

Wyniki zbiorów są następujące:

Pszenica — 26,26 mln ton z powierzchni 5,12 mln ha. Średnia wydajność wynosi 51,3 centów/ha w porównaniu z 45,2 centów/ha w zeszłym roku.

Jęczmień — 6,60 mln ton z powierzchni 1,48 mln ha. Plon osiągnął 44,5 centów/ha, podczas gdy w ubiegłym roku wynosił 39,8 centów/ha.

Groch — 0,83 mln ton z powierzchni 0,30 mln ha. Średnia wydajność wynosi 27,6 centów/ha w porównaniu z 24,4 centów/ha w ubiegłym roku.

Rzepak ozimy i jary — 3,91 mln ton z powierzchni 1,33 mln ha. Plon wynosi 29,4 centów/ha w porównaniu z 26,3 centów/ha w ubiegłym roku.

W ten sposób, według stanu na 17 listopada, ukraińscy rolnicy zakończyli już zbiory głównych wczesnych zbóż i rzepaku, a także zbliżają się do zakończenia prac związanych ze słonecznikiem, soją, kaszą gryczaną i prosem. Jednocześnie największy zakres prac wśród głównych zbóż nadal dotyczy kukurydzy.

Poinformowało o tym Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności.

Przypomnijmy, że w Ukrainie odnotowano spadek wolumenu eksportu zbóż i roślin strączkowych w roku gospodarczym 2025/26. Całkowity eksport wyniósł 32,8 mln ton, czyli o 5,4 mln ton (lub 14%) mniej niż w poprzednim sezonie. Jednocześnie w przypadku poszczególnych upraw spadek dostaw okazał się znacznie bardziej gwałtowny — w niektórych przypadkach wolumeny zmniejszyły się dziesiątkrotnie, a nawet 54-krotnie.

Jednocześnie Ankara poszukuje możliwości wznowienia eksportu żywności i zapobieżenia gwałtownemu wzrostowi światowych cen produktów spożywczych w związku z wstrzymaniem eksportu przez Morze Czarne. W tym celu Turcja zintensyfikowała negocjacje z Ukrainą i Rosją w sprawie stworzenia nowego mechanizmu bezpieczeństwa w regionie transportowym.

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