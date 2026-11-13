俄罗斯坚持要在顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡开展人道主义行动，该行动将由乌克兰和俄罗斯的人权专员领导，并有媒体代表参与。

据他称，莫斯科希望乌克兰和俄罗斯的人权专员能参与组织此次行动，并由记者对行动过程进行监督。俄罗斯提议允许400至500名平民撤离该市。 据称，将允许民众自主选择撤离方向——前往乌克兰或俄罗斯。

克里姆林宫发言人称，为开展此次行动，必须清除通往科斯蒂安蒂诺夫卡的所有进城道路上的地雷。俄方表示，准备在五天内完成这项工作。佩斯科夫表示，此后需就安全保障措施达成一致。

与此同时，这位克里姆林宫代表坚称，科斯蒂安蒂诺夫卡目前处于俄军控制之下。他表示，如果乌克兰认为该市由乌克兰国防军控制，那么应自行进行排雷并确保人道主义行动的顺利开展。

佩斯科夫还呼吁美国和欧洲国家利用其对基辅的影响力，以推动该倡议的落实。据他称，莫斯科希望乌克兰和俄罗斯的人权专员参与其中，并期待来自美国、俄罗斯及其他国家的记者到场进行监督。

此外，克里姆林宫发言人还表示，俄方不认同乌克兰方面关于人道主义任务可能被用于军队轮换或装甲车辆调动的担忧。 他声称，此类调动可通过卫星和无人机进行追踪。

佩斯科夫还提到了美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普，称她是此前人道主义倡议的发起人之一，并表示希望这一做法能够延续。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

DeepState驳斥了普京关于占领康斯坦丁诺夫卡的声明。

回顾一下，前线共发生148起交火事件：波克罗夫斯克和康斯坦丁诺夫斯克方向战况最为激烈。

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