Rosja nalega na przeprowadzenie misji humanitarnej w Kostiantynówce w obwodzie donieckim pod kierownictwem rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej oraz z udziałem przedstawicieli mediów.

Według niego Moskwa liczy, że do organizacji misji dołączą pełnomocnicy ds. praw człowieka z Ukrainy i Rosji, a dziennikarze będą monitorować jej przebieg. Rosja proponuje umożliwić 400–500 cywilom opuszczenie miasta. Ludziom rzekomo pozwoli się samodzielnie wybrać kierunek ewakuacji – w stronę Ukrainy lub Rosji.

Aby przeprowadzić operację, jak twierdzi rzecznik Kremla, konieczne jest rozminowanie wszystkich dróg dojazdowych do Kostiantynówki. Strona rosyjska oświadcza, że jest gotowa zrobić to w ciągu pięciu dni. Następnie, według Pieskowa, należy uzgodnić gwarancje bezpieczeństwa.

Jednocześnie przedstawiciel Kremla podkreśla, że Kostiantynówka znajduje się pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych. Stwierdził, że jeśli Ukraina uważa miasto za kontrolowane przez Siły Obronne, to powinna samodzielnie przeprowadzić rozminowanie i zapewnić operację humanitarną.

Peskow wezwał również Stany Zjednoczone i kraje europejskie do wywarcia wpływu na Kijów, aby przyczynić się do realizacji tej inicjatywy. Jak powiedział, Moskwa liczy na udział rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Rosji, a także na obecność i monitorowanie dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i innych krajów.

Osobno rzecznik Kremla oświadczył, że strona rosyjska nie podziela obaw Ukrainy dotyczących ewentualnego wykorzystania misji humanitarnej do rotacji żołnierzy lub przemieszczenia sprzętu pancernego. Twierdzi on, że takie przemieszczenia można by śledzić za pomocą satelitów i dronów.

Pieskow wspomniał również o pierwszej damie USA Melanii Trump, stwierdzając, że stała ona u początków poprzedniej inicjatywy humanitarnej, i wyraził nadzieję na kontynuację tej praktyki.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

DeepState zaprzeczyło oświadczeniom Putina dotyczącym okupacji Konstantynówki.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 148 starć: najgorętsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Kostiantynówskim.

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