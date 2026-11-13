Песков заявил, при каком условии РФ согласится на гуманитарную миссию в Константиновке

Россия настаивает на проведении гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области под руководством омбудсменов Украины и РФ и с участием представителей средств массовой информации.

По его словам, Москва рассчитывает, что к организации миссии присоединятся уполномоченные по правам человека Украины и России, а журналисты будут следить за ее проведением. Россия предлагает дать возможность 400–500 гражданским лицам покинуть город. Людям якобы позволят самостоятельно выбрать направление эвакуации – в сторону Украины или России.

Для проведения операции, как утверждает пресс-секретарь Кремля, необходимо разминировать все подъездные пути к Константиновке. Российская сторона заявляет, что готова сделать это за пять дней. После этого, по словам Пескова, должны быть согласованы гарантии безопасности.

В то же время представитель Кремля настаивает, что Константиновка находится под контролем российских военных. Он заявил, что если Украина считает город подконтрольным Силам обороны, то должна самостоятельно провести разминирование и обеспечить гуманитарную операцию.

Песков также призвал США и европейские страны использовать своё влияние на Киев, чтобы способствовать реализации этой инициативы. По его словам, Москва рассчитывает на участие омбудсменов Украины и России, а также на присутствие и мониторинг журналистов из США, России и других стран.

Отдельно пресс-секретарь Кремля заявил, что российская сторона не согласна с опасениями Украины относительно возможного использования гуманитарной миссии для ротации военных или переброски бронетехники. Он утверждает, что такие перемещения можно было бы отследить с помощью спутников и беспилотников.

Песков также упомянул первую леди США Меланию Трамп, заявив, что она стояла у истоков предыдущей гуманитарной инициативы, и выразил надежду на продолжение этой практики.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

DeepState опроверг заявления Путина об оккупации Константиновки.

Напомним, на фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях

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