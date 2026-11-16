乌克兰安全局逮捕了一名逃兵，该人假扮成出租车司机，为俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的打击提供情报

乌克兰安全局揭露了一名被俄罗斯特工机构策反的军人，该军人擅自离开部队，向敌方提供了乌克兰军事设施和能源设施的坐标。 为了收集情报，他利用自己的汽车，在西涅尔尼科夫区前线附近的居民点从事出租车司机工作。

据乌克兰安全局军事反情报部门称，该嫌犯在载客行驶及返程途中，对潜在目标进行了拍照。他用手机拍摄了那些附近有国防军人员和装备集结的设施。

该间谍的优先目标包括防空阵地，特别是乌克兰军队的机动火力小组、备用指挥所和后勤中心。

此外，该男子还收集了关键变电站的部署信息，并记录了这些变电站在先前俄罗斯袭击后的受损状况。

俄方是如何招募这名逃兵的

据调查显示，该男子因在电脑游戏聊天室中发表亲克里姆林宫的言论而进入俄罗斯特工机构的视野。被招募后，他以出租车司机的工作为掩护，开始执行敌方的任务。

乌克兰安全局（SBU）人员提前揭露了该嫌疑人的活动，并记录了其犯罪行为。在特别行动的最后阶段，警方在其住所将其逮捕。

在搜查过程中，执法人员查获了两部智能手机。手机中存有标注了乌克兰目标位置的谷歌地图截图，以及与俄罗斯特工的通信记录。

被捕者将面临何种处罚

乌克兰安全局（SBU）总调查局调查人员已向该男子告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第111条第2款——在战时状态下犯下的叛国罪。

目前，该嫌疑人已被羁押，且不得保释。若罪名成立，他将面临无期徒刑并没收财产的处罚。

此次综合行动是在总检察长办公室的程序指导下开展的。

来源：乌克兰安全局

需要指出的是，此前在基洛沃格勒州活动的俄罗斯间谍已被判处15年有期徒刑并没收财产。该犯罪分子受俄罗斯联邦指使，企图在护送乌克兰武装部队车队的特勤车辆上安装GPS追踪器。

克拉马托尔斯克的安全局又抓获了一名叛徒。他曾协助俄罗斯对当地一所学校实施导弹打击。

乌克兰安全局揭露了一名为俄罗斯联邦安全局（FSB）效力的“乌克兰铁路”员工。他曾协助校准针对基辅的导弹袭击。

在文尼察州，一名负责协调对能源设施袭击的FSB女特工被当场抓获。

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