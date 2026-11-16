SBU zatrzymała dezertera, który pod pozorem taksówkarza kierował rosyjskimi atakami na obwód dniepropetrowski

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała żołnierza zwerbowanego przez rosyjskie służby specjalne, który samowolnie opuścił jednostkę i przekazywał wrogowi współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych i energetycznych. W celu gromadzenia danych wywiadowczych korzystał z własnego samochodu i pracował jako taksówkarz w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu w rejonie Synielnikowskim.

Według danych wojskowego kontrwywiadu SBU zatrzymany fotografował potencjalne cele podczas przejazdów z pasażerami oraz w drodze powrotnej. Swoim telefonem rejestrował obiekty, w pobliżu których dostrzegał skupiska personelu i sprzętu Sił Obronnych.

Wśród priorytetowych celów agenta znajdowały się pozycje obrony przeciwlotniczej, w szczególności mobilne grupy ogniowe, zapasowe punkty dowodzenia oraz centra logistyczne wojsk ukraińskich.

Ponadto mężczyzna gromadził informacje o rozmieszczeniu kluczowych podstacji elektroenergetycznych i dokumentował ich stan po wcześniejszych rosyjskich atakach.

Jak Rosjanie zwerbowali dezertera

Jak ustaliło śledztwo, mężczyzna znalazł się w polu widzenia rosyjskich służb specjalnych z powodu prokremlowskich komentarzy, które pozostawiał na czatach gier komputerowych. Po zwerbowaniu zaczął wykonywać zadania wroga, wykorzystując pracę taksówkarza jako przykrywkę.

Pracownicy SBU z wyprzedzeniem ujawnili działalność podejrzanego i udokumentowali jego przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania podczas końcowej fazy operacji specjalnej.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli dwa smartfony. Znajdowały się na nich zrzuty ekranu z Google Maps z zaznaczonymi obiektami na terenie Ukrainy, a także korespondencja z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych.

Jaka kara grozi zatrzymanemu

Śledczy z Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy – zdrada stanu popełniona w warunkach stanu wojennego.

Obecnie podejrzany przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. W przypadku udowodnienia winy grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Kompleksowe działania prowadzono pod kierownictwem proceduralnym Biura Prokuratora Generalnego.

Źródło: SBU

Przypomnijmy, że rosyjski agent działający w obwodzie kirowogradzkim został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zainstalować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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