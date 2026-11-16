СБУ задержала дезертира, который под видом таксиста координировал российские удары по Днепропетровской области

Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего, завербованного российскими спецслужбами, который самовольно покинул часть и передавал врагу координаты украинских военных и энергетических объектов. Для сбора разведданных он использовал собственный автомобиль и работал таксистом в прифронтовых населенных пунктах Синельниковского района.

По данным военной контрразведки СБУ, задержанный фотографировал потенциальные цели во время поездок с пассажирами и на обратном пути. На телефон он снимал объекты, вблизи которых замечал скопление личного состава и техники Сил обороны.

Среди приоритетных целей агента были позиции противовоздушной обороны, в частности мобильные огневые группы, запасные командные пункты и логистические центры украинских войск.

Кроме того, мужчина собирал информацию о расположении ключевых электроподстанций и фиксировал их состояние после предыдущих российских атак.

Как россияне завербовали дезертира

Как установило следствие, в поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за прокремлевских комментариев, которые он оставлял в чатах компьютерных игр. После вербовки он начал выполнять задания врага, используя работу таксиста в качестве прикрытия.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли деятельность фигуранта и задокументировали его преступления. Мужчину задержали по месту жительства на завершающем этапе спецоперации.

В ходе обысков правоохранители изъяли два смартфона. На них хранились скриншоты Google Maps с отметками украинских объектов, а также переписка с представителем российской спецслужбы.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Источник: СБУ

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