在斯拉维扬斯克，一只在俄罗斯空袭后被埋在废墟下五天的猫被救出

在顿涅茨克州斯拉维扬斯克市，国家紧急情况部救援人员救出了一只被困在倒塌的多层住宅楼废墟下长达五天的猫。救援人员公布了营救这只动物的现场画面。

上周，俄军对斯洛维扬斯克的一栋五层住宅楼发动了袭击。袭击后，建筑原址只剩下废墟、碎片和混凝土板。 救援人员持续清理炮击造成的后果，并拆除倒塌的建筑结构。

救援人员在废墟下搜寻这只猫长达五天。最终，这只猫被找到并从混凝土板下救出。

“五天的搜救，数吨被拆除的建筑结构，以及每一条逝去生命的痛楚……俄罗斯的空袭将这栋五层楼房化为废墟，许多人的生命就在废墟下戛然而止。 在崩塌的混凝土和瓦砾中，一只小猫正等待着救援人员，它一直坚持到了获救的那一刻，”顿涅茨克州国家紧急情况局在帖文中写道。

从公布的画面中可以看到，这只猫被混凝土板压住了。当救援人员靠近这只动物时，它开始“喵喵”叫。救援人员成功地将这只猫从废墟下救了出来。

国家紧急情况局强调，在俄罗斯袭击造成人员伤亡的灾难中，这只小猫的获救成为一个重要的转折点。

“在这样的时刻，你会特别深刻地意识到——每一个生命都弥足珍贵。即使周围充斥着如此多的痛苦，能够拯救另一个生命仍能给予我们继续工作的力量。这只毛茸茸的小家伙再次获得了安全度过明天的机会，”救援人员表示。

这只猫在废墟下度过了五天，最终等来了应急救援人员的帮助。

顿涅茨克州国家紧急情况局发布了这一消息。

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