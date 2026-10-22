В Славянске спасли кота, пробывшего под завалами пять дней после авиаудара РФ
В Славянске Донецкой области спасатели ГСЧС спасли кота, который в течение пяти дней находился под завалами разрушенного многоэтажного дома. Сотрудники чрезвычайных служб показали кадры спасения животного.
На прошлой неделе российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Славянске. После атаки на месте здания остались руины, обломки и бетонные плиты. Спасатели продолжали ликвидировать последствия обстрела и разбирать разрушенные конструкции.
Под завалами спасатели в течение пяти дней искали кота. В конце концов животное удалось найти и вытащить из-под бетонных плит.
«Пять дней поисков, тонны разобранных конструкций и боль от каждой утраченной жизни… Российский авиаудар превратил пятиэтажку в руины, под которыми оборвались человеческие жизни. Среди разрушенного бетона и обломков спасателей ждал котик, который дождался спасения», — говорится в сообщении ГСЧС Донецкой области.
На обнародованных кадрах видно, что кота зажало бетонными плитами. Когда спасатели приблизились к животному, оно начало мяукать. Спасателям удалось достать четвероногого из-под завалов.
В ГСЧС подчеркнули, что спасение животного стало важным моментом на фоне последствий российского удара, унесшего человеческие жизни.
«В такие моменты особенно остро понимаешь — каждая жизнь имеет значение. И даже когда вокруг столько боли, возможность спасти ещё одну жизнь даёт силы для работы. Маленький пушистый обитатель снова получил шанс на безопасное завтра», — отметили спасатели.
Кот провёл под завалами пять дней и в конце концов дождался помощи спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области.