巴基斯坦证券交易所的基准KSE-100指数在本周累计下跌1066点，跌幅为0.6%，至167089点。地缘政治紧张局势压过了投资者对该国与国际货币基金组织达成协议的乐观情绪，《论坛快报》报道。

指数波动

周一交易以跌势开局：KSE-100下跌2288点，跌幅1.36%，收于165867点。周二，该指数上涨2593点，涨幅1.56%，至168460点；周三再上涨120点，达到168580点。

周四，该指数下跌1139点，跌幅0.68%，至167442点。周五，在投资者谨慎以及周末前平仓的背景下，交易双向波动。当天，KSE-100下跌353点，跌幅0.21%，收于167089点。

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与国际货币基金组织的协议

巴基斯坦和国际货币基金组织在完成扩展基金安排计划的第四次审查和韧性与可持续性融资机制的第三次审查后，达成了工作人员层面的协议。这可能为分别发放10亿美元和2.1亿美元铺平道路，但该决定仍须获得基金执行董事会批准。此后，两项计划下的累计拨款预计将达到57亿美元。

根据Arif Habib Limited的数据，巴基斯坦中央政府债务在2026年8月环比下降0.5%，至82.95万亿巴基斯坦卢比，但比一年前高出7.1%。JS Global的瓦迪·扎曼将市场谨慎情绪与美国和伊朗之间持续的紧张关系，以及沙特阿拉伯与也门胡塞武装之间冲突的升级联系起来。

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